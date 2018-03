Natália Subtil se apoya en su ex durante el embarazo

La modelo y actriz brasileña ha dejado claro que, aunque el padre de su bebé no esté presente, no le falta el cariño de los suyos

Con casi cinco meses de embarazo, Natália Subtil, la modelo que está esperando un bebé de Sergio Mayer Mori, platicó en exclusiva para BASTA! y dijo que, aunque ya está divorciada de Guido Laris, él le ha brindado un gran apoyo como si fuera un segundo padre para el niño que viene en camino.

“Nunca pensé ser mamá a los 28 años. Como todas las mujeres, tenía el sueño de casarme y tener una familia. Estuve casada casi siete años y él (Guido) era mayor que yo; teníamos la idea de tener bebés, pero me decía que esperaramos un poco por mi trabajo, me apoyaba mucho. Fue triste el divorcio, pero hoy en día seguimos en contacto y me está apoyando en todo”.

A pesar de confirmar que cuenta con el apoyo de su ex marido, dijo que por el momento no busca tener pareja. “Estaría padre que él estuviera conmigo; con el embarazo no busco pareja”, señaló.

A photo posted by Natália Subtil (@nataliasubtil) on Jul 1, 2016 at 12:24pm PDT

Sobre la reacción de Sergio Mayer Mori al enterarse de que serían padres, la modelo dijo que sí pensaron en no tenerlo, pero ahora está muy segura y espera que Sergio “agarre la onda pronto”.

“En principio, pensé no tenerlo, creo que son las dudas normales, pero ahora ya estoy muy segura. Con Sergio no he hablado, pero seremos buenos amigos y buenos papás, él va a agarrar la onda porque es muy buena persona”, dijo.

La relación entre Natália y el padre de su bebé era hasta hace poco inexistente. Según contaba Natália en el programa “Ventaneando”, tras dos meses sin hablar con él y poco antes de que salieran a la luz las primeras imágenes de su sesión de fotos para la revista Playboy el hijo de Bárbara Mori la llamó para saber si las fotos se publicarían y la cosa no terminó muy bien.

A photo posted by Natália Subtil (@nataliasubtil) on Jul 5, 2016 at 9:32pm PDT

“Le dije que sí y me colgó“, cuenta la actriz, que también puntualizó que su ex suegra, Bárbara Mori, la acompañaba al médico hasta que supo de su colaboración con la revista erótica. Finalmente, dijo que no le preocupa que las fotos donde posa desnuda estén circulando en páginas pornográficas.

“No sabía que estaban ahí, pero seguro pasa con todas. Soy liberal y no creo que haya problema en caso de que algún día las vean mis hijos”.