¿Por qué Argentina no puede usar las tres tiras y el escudo en los Juegos Olímpicos?

La indumentaria estará más "limpia" que lo habitual, ya que debe respetar las normas del COI

La camiseta olímpica ya está en la utilería de la selección argentina. En cuanto a colores, no habrá novedades: no se moverá del celeste y blanco o el azul. Pero el cambio está en el diseño. Sucede en todos los Juegos Olímpicos y Río 2016 no será la excepción. Más allá de los sponsors y las federaciones, la selección de fútbol pasa a representar al Comité Olímpico Argentino (COA) y no a la AFA, por lo que la camiseta no contará con el escudo y será más limpia que la habitual, ya que sólo aparecerá el logo de la marca alemana que viste al equipo, pero no sus clásicas tres tiras.

“Ningún competidor, entrenador, instructor o funcionario que participa en los Juegos Olímpicos puede permitir que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines publicitarios durante los Juegos Olímpicos”, señala la famosa Regla 40 de la Carta Olímpica y allí es donde se restringe el espacio para las marcas. Y aunque en febrero se flexibilizó la norma, los problemas para los sponsors se repiten cada cuatro años.

En los entrenamientos ya se notó la mutación a la indumentaria olímpica: jugadores, cuerpo técnico y staff se pasearon por la Villa y las prácticas con remeras y shorts ‘genéricos’ del sponsor germano. Eso sí, desde el búnker albiceleste señalan que hoy estarán llegando algunos modelos nuevos con nombres y referencia a la delegación nacional.

Anillos y parches

Las imágenes del oro olímpico de Pekín 2008 son por demás curiosas. Los jugadores celebraron con una chomba azul, pero algunas tenían parches en el escudo de AFA y otras no. Es más, en la foto grupal hasta aparece un miembro del cuerpo técnico con una chomba donde se ven claramente las tres tiras.

Entre parches, anillos olímpicos y escudos de AFA que aparecían y desaparecían. Así se fue transformando la camiseta olímpica en los últimos tres juegos en los que participó el fútbol masculino.

La medalla de plata en Atlanta 1996 quedó por encima de una campera del sponsor que tenía los cinco anillos y la representación del COA. Abajo, la camiseta tenía los cinco anillos en el lugar donde suele estar el escudo de AFA. Sin parches y con una versión olímpica más prolija que en 2008. Mientras que en 2004 se utilizó el escudo de AFA, sin necesidad de ser removido.