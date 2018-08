Cómo interpretar las calificaciones de Consumer Reports

Esperamos que te encanten nuestras calificaciones renovadas y fáciles de explorar. Usa la guía para aprovechar los cambios al máximo

Consumer Reports disfruta de una relación a largo plazo con los millones de consumidores a los que les presta sus servicios. Es frecuente que marcas como la nuestra renueven su imagen y el servicio que ofrecen para permanecer al día y conservar el atractivo para los clientes. De hecho, ya lo hicimos varias veces en nuestros 80 años de historia.

El corazón de esta historia siempre fue el uso de calificaciones que reflejaran los hallazgos de nuestras pruebas de calidad y seguridad. Los círculos rojos y negros familiares para los suscriptores actuales se usan hace 35 años (el esquema de colores se eligió de acuerdo con las limitaciones para la impresión a dos colores de esa época).

Hace poco probamos una nueva imagen entre los consumidores y nos enteramos de que para muchos, especialmente los nuevos lectores de Consumer Reports, nuestras gráficas eran difíciles de entender. Uno de los principales motivos de confusión era que el color rojo (el color con el que anteriormente designábamos lo “excelente”) suele indicar “alto” o “peligro”.

Y en los entornos digitales que los consumidores utilizan cada vez más (aplicaciones para teléfonos inteligentes y publicaciones de actualización permanente de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram), la información se debe presentar en gráficas fáciles de leer. Afortunadamente, nuestras nuevas calificaciones funcionan sin inconvenientes en medios impresos y digitales.

Cómo usar las calificaciones de la revista

Cómo usar las calificaciones del sitio web

