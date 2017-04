Ivanka Trump envuelta en escándalo de explotación laboral en China

Los escándalos parecen no dejar a Ivanka Trump. Luego que fue abucheada en Berlín, cuando hablaba sobre la necesidad de apoyar a mujeres empresarias, un nuevo informe salió a luz publica dando cuenta de la doble moral de la hija del magnate.

Los trabajadores de una fábrica en la China que confeccionan prendas de vestir para la marca Ivanka Trump ganan un solo dolar la hora. Se encontró que 80 empleados de G-III Apparel Group, la empresa que exclusivamente fabrica la ropa de marca Ivanka Trump, estaban siendo explotados. Solo recibían $60 dólares por 60 horas de trabajo a la semana reportó The Hill.

La compañía de Ivanka Trump se negó a comentar sobre el informe. Aunque G-III también utiliza fábricas en otros países, la mayoría de la línea de productos de Trump se hace en China.

Irónicamente cuando su padre presentaba la semana pasada su programa “Compra americano, contrata americano” cerca de 53 toneladas métricas de mercancía Ivanka Trump viajaban a los EE.UU. provenientes de China, según documentos de AFP.

Workers at Chinese factory for Ivanka Trump’s brand work 60 hours a week for $62: https://t.co/Dumt2jXLwz pic.twitter.com/X1P4aTUL91

— The Hill (@thehill) April 26, 2017