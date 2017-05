Mujer de Compton muere a manos de su exnovio

“Él era muy borracho y mi hija le dijo que ya no quería estar con él…tienen un niño de 8 años”, dice padre de la víctima.

Desconcertado, el señor J. Felix Moya lamentaba este martes la muerte de su hija, quien fue asesinada un día antes en su propia casa.

“Yo estaba en Mexicali y de allá me avisaron lo que había sucedido”, contó Felix Moya, sin poder contener las lágrimas.

Según las autoridades, el lunes por la mañana, Claudia Moya-Sánchez, de 37 años, fue apuñalada en su casa de Compton, supuestamente por su expareja.

“Mi sobrina dijo que trató de quitarle el cuchillo, pero ya la estaba apuñalando hasta por la espalda [a mi hija]”, explicó Moya.

Los agentes respondieron a una llamada de “ataque con un arma mortal” alrededor de las 9:30 de la mañana en la cuadra 1600 al este de la Calle Palmer.

“Él era muy borracho y mi hija le dijo que ya no quería estar con él…tienen un niño de 8 años”, explicó Moya, asegurando que “nunca” imaginó que esto iba a pasar.

“Cuando llegué ya no me dejaron verla, no me dejaron ni entrar al cerco”, dijo Moya, quien añadió que aun no se recuperaba de la reciente muerte de su esposa en febrero.

Moya dijo que tuvieron el cuerpo de su hija todo el día dentro de la casa que él compartía con sus hijas. En la puerta de la entrada todavía se pueden ver rastros de sangre del incidente.

El sospechoso – cuyo nombre no fue revelado- fue detenido el lunes más tarde tras una detención vehicular. Él se encuentra en Ventura y es catalogado como una “persona de interés”.

Un amigo de la occisa, quien pidió permanecer anónimo, dijo que el sospechoso ya había estado en la cárcel anteriormente por otro asesinato.

“Pero lo dejaron en libertad porque dijo que fue en defensa propia”, explicó lamentando la muerte de su amiga Claudia.