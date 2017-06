¿Ya sabes lo que dice el himno de la Champions? Apréndetelo y vive al máximo la final

Conoce a detalle la letra del himno que este sábado escucharán alrededor de 180 millones de personas en todo el mundo

La Champions League es uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, incluso para algunos es aún más espectacular que una Copa del Mundo, cada año registra raitings aproximados a los 180 millones de aficionados y, por ende, el himno no podía pasar desapercibido en esta competición.

Este sábado se llevará a cabo la gran final de la Champions League de la temporada 2016-17 entre Real Madrid y Juventus, en el estadio de Cardiff, en Gales, y previo al arranque del partido, además de los conciertos musicales que deleitarán a los presentes, el himno hará retumbar a los millones de aficionados en todo el mundo.

Pero ¿qué tanto conoces del himno? ¿sabes quién lo compuso? ¿has escuchado a detalle la letra?

Fue en 1992 cuando la UEFA decidió que era necesario crear un himno que se escuchara los momentos previos del inicio de cada partido de la Liga de Campeones y el elegido para lograr el cometido fue el compositor inglés Tony Britten, quien decidió utilizar como base el tema “Zadok, the priest” (“Zadock, el sacerdote”).

Britten lo adaptó a los tiempos actuales, para que se pudiera escuchar en los estadios europeos, en cada uno de los partidos de la competición.

El himno de la Champions es una mezcla de los idiomas alemán, francés e inglés, que son los que las UEFA considera como oficiales.

Esta es la traducción completa del himno de la Champions League al español.

A continuación, la traducción completa del himno de la Champions al castellano:

Ceux sont les meilleures équipes (Estos son los mejores equipos)Es sind die allerbesten Mannschaften (Estos son los mejores equipos) The main event (El evento principal) Die Meister (Los maestros) Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos) The champions (Los campeones) Une grande reunion (Una gran reunión) Eine grosse sportliche Veranstaltung (Uno de los principales eventos deportivos)

The main event (El evento principal) Die Meister (Los maestros) Die Besten (Los mejores) Les grandes équipes (Los grandes equipos) The champions (Los campeones)

Ils sont les meilleurs (Ellos son los mejores) Sie sind die Besten (Estos son los mejores) These are the champions (Estos son los campeones).