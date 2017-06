Los Warriors y otros equipos asombrosos de playoffs en los deportes de ligas mayores

Estas son las escuadras más dominantes en postemporada en el deporte de Estados Unidos

Con ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA, los Warriors de Golden State continúan este miércoles su histórica marcha rumbo al título al visitar a unos Cavaliers de Cleveland que deben de estar bastante preocupados tras probar en carne propia el poderío de los californianos en los primeros dos partidos de la serie.

Golden State, fortalecido en estos playoffs con un hambriento Kevin Durant, parecen destinados a recuperar el trono luego de que en las Finales de 2016 dejaron escapar una ventaja de 3-1 contra LeBron James y los Cavs.

Estos son los equipos que firmaron las postemporadas más asombrosas de la historia en los deportes de ligas mayores de Estados Unidos.

MLB

Con brazos de hierro y timonel venezolano

Medias Blancas de Chicago de 2005

El equipo de Ozzie Guillén empezó barriendo al campeón defensor Medias Rojas de Boston en tres partidos en la Serie Divisional y con apenas 9 carreras recibidas. Luego se deshizo de los Angels de Los Ángeles en la Serie de Campeonato por 4-1 con cuatro victorias seguidas tras haber caído en el primer partido. En esos cuatro triunfos dejaron a los angelinos en 8 anotaciones gracias a una rotación formada por José Contreras, Mark Buehrle, Jon Garland y Freddy García que ni siquiera dejaba trabajar a su bullpen. Y en la Serie Mundial, los Astros de Houston de Carlos Beltrán no fueron rival. Chicago sacó la escoba (4-0) coronándose con un 1-0 para alzarse con el campeonato.

NFL

Los temibles ‘Monstruos del Midway’

Bears de Chicago de 1985

Cuando se habla de equipos dominantes en la NFL nunca debe de olvidarse a los Bears de Chicago de 1985, el equipo más aplastante de la historia en una temporada. Tras acabar la campaña con récord de 15-1, los Bears del entrenador Mike Ditka hicieron pedazos a sus tres rivales de los playoffs. Con la histórica defensa conocida como “Los Monstruos del Midway”, liderada por grandes como Mike Singletary, Dan Hampton y Richard Dent, además de William “El Refrigerador” Perry, blanquearon a NY Giants 21-0 en el playoff divisional, a los LA Rams 24-0 en el Juego de Campeonato de la NFC y luego apabullaron a Nueva Inglaterra 46-10 en el Super Bowl XX, en ese entonces la mayor paliza en el magno partido.

NHL

Reyes del drama

Kings de Los Ángeles de 2014

La postemporada de los Kings de 2014 no fue dominante como otras, pero no por eso no fue impresionante. El equipo llegó a la final por la Copa Stanley tras haber ganado tres Juegos 7 y, en algo sin precedentes, todos como visitante. Todo empezó en la primera ronda cuando los Kings se levantaron de un 0-3 en la serie contra San José. Eso ya era de por sí histórico. En la segunda ronda contra Anaheim, los Kings regresaron tras estar abajo 2-3 en la serie, y en la final de conferencia contra Chicago tuvieron tres remontadas en el séptimo y decisivo partido para luego ganar en tiempo extra. La serie final por la Copa Stanley contra NY Rangers fue mucho menos complicada al ganar 4-1, aunque tres de esos ganados fueron en tiempo extra. Digamos que fue una postemporada de muchas millas y horas extra.

NBA

En un puente de perfección

Warriors de Golden State de 2017

Los Warriors de Golden State son el primer equipo de la historia de la NBA en haber ganado, casi sin despeinarse, sus primeros 12 partidos de una postemporada tras barrer las series contra Portland, Utah y San Antonio, esta última ciertamente con su dosis de fortuna por la lesión del estelar Kawhi Leonard. No conformes, luego ganaron con comodidad los primeros dos juegos de las Finales sobre los campeones Cavaliers de Cleveland para llegar al juego 3 este miércoles con una increíble marcha de 14-0. El margen promedio de victoria de Golden State en los playoffs es un histórico 16.9. Y la postemporada invicta ahora luce muy factible.