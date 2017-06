Se podrían construir más viviendas al lado de autopistas, pese a riesgos de salud

Según expertos en calidad de aire, vivir cerca de una autopista aumenta el riesgo de asma, cáncer de pulmón, paros cardíacos y partos prematuros

Hace cinco años, un empresario presentó la idea de construir 24 casas en un terreno vacío justo al lado de la intersección de las autopistas 91 y 110.

En ese entonces, la Comisión de Planificación rechazó la idea citando inquietudes relativas a la salud de los posibles residentes, quienes serían expuestos a constantes emisiones de vehículos.

Hoy día, el empresario Ali Awad ha planteado construir 15 viviendas en la zona Harbor Gateway. Y esta vez el concejal Joe Buscaino, quien rechazó la propuesta cinco años atrás, está contemplando la construcción.

En entrevista con Los Angeles Times, Branimir Kvartuc, portavoz de Buscaino dijo que la ciudad se enfrenta a una crisis de vivienda y que hace falta construir más hogares para mitigar el incremento al coste alquiler.

El portavoz también señaló que Los Ángeles ya ha aprobado otros proyectos junto a la autopista 110, incluyendo los departamentos Da Vinci.

Según Kvartuc, Buscaino, quien es miembro del Distrito para la Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur, pidió que la constructora incluya mejoras para reducir el efecto de las emisiones. Sin embargo, Buscaino no ha tomada una decisión en cuanto al proyecto.

Funcionarios de calidad de aire llevan más de una década advirtiendo que construir viviendas a menos de 500 pies de las autopistas puede generar graves problemas de salud. Las personas que viven en la proximidad de autopistas suelen padecer de mayores índices de asma, cáncer de pulmón, paros cardíacos y partos prematuros.

No obstante, una reciente investigación de Los Angeles Times reveló que se construyen cada vez más viviendas en estas zonas.

De acuerdo a un informe realizado por el Departamento de Planificación Urbana, el proyecto que el empresario Awad busca construir estaría ubicado 100 pies al oeste de la autopista 110 y 150 pies al norte de la autopista 91. Algunas de las viviendas estarían dentro de 60 pies de distancia a la rampa para subir a la autopista 110.

Los contrincantes del proyecto alegan que este generaría más tránsito.

De acuerdo a los documentos incluidos en el proyecto, árboles y otros arbustos servirán para amortiguar los efectos de las emisiones de los vehículos. Incluso, cada hogar contará con un sistema de acondicionamiento que incluirá filtros de aire.

Un comité del ayuntamiento debatirá el proyecto hoy martes.

La Opinión te recomienda ingresar a la página de Los Angeles Times e introducir tu domicilio bajo la sección “How close to the freeway are you?”, lo cual te ayudará a determinar qué tan cerca vives de una autopista.