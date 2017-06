¿Quién gana con la salida del Acuerdo de París?

La salida de París se suma al agravio del reclamo de pago a la OTAN

Para los cálculos electorales de Donald Trump, y su alianza con republicanos extremistas, muchos comprados por el lobby de la energía fósil, parece ser una victoria.

Pero hay otros posibles ganadores.

Los grandes de Europa: Alemania y Francia toman la batuta y se fortalecen utilizando el rechazo generalizado a Estados Unidos y Trump en el mundo. La salida de París se suma al agravio del reclamo de pago a la OTAN.

Trump tal vez no entiende el costo para Estados Unidos de su fuerza de ocupación en el mundo. Según David Vine, tiene 800 instalaciones militares en 70 países, mientras Inglaterra, Francia y Rusia en conjunto las tienen en 30 países. Según Time hay 80,000 tropas en 350 instalaciones en Europa, según The Economist 38,000 soldados están en Alemania. El costo en 2014, según Vine, fue entre $85 a $100 billones; agregando las zonas de guerra se eleva a entre $160 y $200 billones. Si Trump las cierra ahorrará mucho.

Y si le piden pagar impuesto predial.

¿Podrá Merkel usar la protección climática para relegar el agravio producido al sur de Europa con las políticas de austeridad y el abuso de los bancos alemanes ante la crisis financiera?

A Macron le regalaron combustible al inicio de su presidencia, dándole tiempo para atender cuestiones internas complicadas.

Los chinos e Hindúes aprovechan la pifia y anuncian su compromiso con el ambiente. Ya llegarán los chinos con dinero a dónde sean rechazados los americanos.

El aislacionismo de Trump exacerbará la debilidad política de Estados Unidos, aunque tiene peso económico y veto en el Consejo de Seguridad..

La otra gran perdida será doméstica.

Los demócratas reaccionaron a tiempo y están creando coaliciones de protección ambiental y la continuación de medidas de reducción de gases. Estados Unidos podrá cumplir con los compromisos de París sin estar en Paris, paradoja interesante.

La alianza doméstica entre ciudades, estados y empresas le resta fuerza a la retórica Trumpiana.

Pero la política no es monotemática. Ni la sociedad es homogénea. Trump podrá recuperar terreno bajándole impuestos a esas empresas que lo contradicen en lo ambiental. Y la agenda ambiental tiene pesos diferenciados según el Estado y la ciudad. Algunos comentaristas sugieren que al mercado del carbón lo tiró el gas y no París, y Trump tendrá que generar estímulos para reavivarla, cosa que suena difícil con presupuestos recortados y la eliminación de regulaciones posiblemente sea insuficiente.

En resumen. Esta no parece ser una buena decisión porque lanza una gran sombra sobre su optimismo. No logró un gran éxito en su gira internacional, ésta se vio marcada por desilusión, tensiones y hasta desavenencias maritales mostradas en público y es que las agendas y actos presidenciales no tienen un corte preciso en el tiempo, empiezan antes del viaje y terminan después de regresar.