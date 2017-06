La terrible noticia que recibió Khloé Kardashian que le cambió la vida

La famosa acudió con su hermana a una visita con el ginecólogo, en donde también se sometió a diversas pruebas que comprobaron que hay algo en ella que no está bien

Lo que comenzó como una visita al médico en la que Khloé Kardashian únicamente debía ejercer como acompañante de su hermana Kim, que quería investigar con un especialista en fertilidad sus opciones a la hora de tener un tercer hijo con Kanye West, acabó con una inesperada y mala noticia para la primera.

Khloé se sometió, sin pensárselo demasiado, a un ultrasonido para realizar una revisión rutinaria de su sistema reproductivo durante la que, desgraciadamente, el doctor encontró menos folículos ováricos de los que debería tener una mujer de su edad.

“Vamos a comprobar que no haya nada que se pueda interponer en tu camino de cara a un futuro embarazo normal. Esto son folículos, que son los que mantienen los óvulos, así que esto nos indica lo jóvenes que son tus ovarios. Para una mujer normal de 32 años, hay menos folículos de lo que debería”, dictamina el especialista en un avance del próximo episodio de ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Consternada por la revelación, Khloé no pudo mantener la calma ante la posibilidad de no poder tener hijos, siguiendo los métodos tradicionales en el futuro.

“¡Cállate la p*** boca! No me esperaba para nada que esta cita fuese así. ¿Y si no puedo quedar embarazada?”, reconoce alarmada la celebridad en el mismo video.

Resulta más que comprensible que esta noticia haya preocupado considerablemente a Khloé, que es la única de sus hermanas -a excepción de sus hermanastras Kylie y Kendall Jenner- que no se ha aventurado aún en la maternidad. Recientemente habló de la posibilidad de formar una familia junto a su actual pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, unos planes que se podrían ver ahora alterados de una forma u otra ahora que conoce esta información.

“Aceptaría su propuesta de matrimonio… Nunca había estado en una relación con tanto amor… Me encantaría tener una familia. Hemos hablado de ello. Él ya es padre, así que sé que sería un padre increíble. Quiero ser madre, sin ninguna duda, pero no quiero añadir más presión al asunto. No es como si mi reloj biológico estuviese ya sonando. Pero siento en el fondo de mi ser que tarde o temprano sucederá”, revelaba hace unos meses a la revista ES Magazine.