Ya no suspenderán licencias en California por multas impagas

La ley, firmada por el gobernador Brown, entra en vigor este sábado

Si tienes multas de tráfico sin pagar y manejas con miedo o con la angustia de que por ello puedan quitarte tu licencia de conducir, esto ya no será un problema.

El gobernador del Estado Dorado Jerry Brown firmó la noche del miércoles una ley para que a partir de este sábado, 1 de julio de 2017, la suspensión de la licencia por multas acumuladas ya no sea un castigo para los californianos.

Brown señaló que ese tipo de sanción no ayuda al Estado a colectar multas sin pagar; si no que más bien, envía a las personas de bajos recursos a un círculo vicioso ya que dificulta su transporte los lugares de trabajo; lo que puede terminar en despidos y más pobreza.

“Esta política ayudará a que la vida de las familias no se descarrile por multas de tráfico”, dijo el senador demócrata de Van Nuys Bob Hertzberg, quien propuso la iniciativa en la Legislatura.

El gobernador aprobó este martes esta propuesta, que formaba parte de una serie de proyectos de ley firmados para implementar el presupuesto estatal 2017-2018.

En su propuesta de presupuesto de enero pasado, Brown llamó a terminar con la práctica de que las cortes suspendan las licencias por el impago de moras.

“No parece que haya una fuerte conexión entre suspender las licencias y recuperar el dinero”, dijo en aquella oportunidad en un comunicado.

Y agregó que “a menudo, la primera consecuencia de una suspensión de la licencia es la imposibilidad de conducir al trabajo o llevar a los niños a la escuela”.

En cifras

Solo en marzo de este año, se le suspendió la licencia de conducir a unas 488,000 personas por el impago de multas de tráfico o por no presentarse a su cita en la corte, según indicó al LA Times el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de California.

No obstante, la nueva ley no es retroactiva; es decir, que no podrá ser aplicada para aquellas personas que ya tienen una licencia suspendida por impago, señaló el vocero del DMV, Artemio Armenta.

Pero no todos están contentos. Los opositores de esta nueva política argumentan que la suspención de este documento para manejar es una herramienta útil para que las personas se vean obligadas a pagar sus multas de tráfico.

Por su parte, quienes apoyan la medida, señalan que para un trabajador, perder la habilidad de manejar significa dejar de ganar dinero y hace que las personas de bajos recursos ya no puedan pagar sus multas