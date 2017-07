Elenco de ‘El Señor de los Cielos 5’: Conoce a los personajes de narcoserie de Telemundo

Nuevos personajes llegan al mundo de Aurelio Casillas

Rafael Amaya regresó arrasando como Aurelio Casillas con una quinta temporada de “El Señor de los Cielos“.

Personajes que regresan a la serie incluyen a Mónica Robles (Fernanda Castillo), Rutila (Carmen Aub), Victor Jr. (Jorge Luis Moreno), Doña Alba (Lisa Owen), Ismael (Iván Arana), Esperanza (Sabrina Seara), Emiliana (Vanessa Villela), Eunice “La Felina” (Maricela González), El Ingenerio (Plutarco Haza), La Tata (Wendy de los Cobos), Lourdes (Ofelia Medina), y muchos más.

Nuevos personajes y actores llegan a esta nueva temporada que se transmite de lunes a viernes a las 10pm/9c por Telemundo. ¡Conoce a los nuevos personajes que se unen a la serie aquí!

Patricia Vico es Pilar Ortiz

Muy guapa, de contextura atlética, piel blanca y cabello negro, Pilar proviene de una pequeña población de la provincia de Asturias. Desde pequeña, siempre quiso seguir el camino de su familia y encargarse de la mina que les pertenece. Estudiando en Gijón, conoció a Javier (Superjavi). Los dos se enamoraron de inmediato y en pocos meses se comprometieron. Al poco tiempo, Pilar viajó a Colombia y de regreso fue detenida por intentar traer a España un kilo de heroína. Su padre decidió olvidarla y enterrarla en vida. Pasa el tiempo y en un reclusorio femenino de Bogotá, Pilar se ha convertido lamentablemente en un despojo humano, adicta a la cocaína y abusada por las presas de todas las maneras posibles. Pero la suerte de Pilar cambia cuando la Felina, que acaba de ser extraditada a Colombia y recluida en el mismo penal, la salva de una golpiza que le están dando y se interesa por ella y su vida. La Felina se encarga de cuidarla y recuperarla y se genera entre ellas una gran amistad y ambas escapan en un operativo organizado por Superjavi. La Felina le muestra a Pilar dónde esconde su verdadero tesoro; Pilar le revela su pasado familiar minero y esa afinidad las enlaza aún más. La Felina decide ayudarla en su negocio y la vincula con sus contactos en Europa para la venta de sus piedras preciosas. Una vez en España se hace una dura y la Felina no tarda en darle encomiendas importantes como que le sirva a Aurelio de enlace con posibles compradores de cocaína en el viejo continente. Con Aurelio no tarda en hacer un enganche amoroso, el cual le traerá problemas con Mabel Castaño, poderosa narcotraficante radicada en Marsella, quien querrá sacarla del camino al verla como un obstáculo para vincularse con Aurelio como pareja.

Carlos Mata es Juan Carlos Salvatierra

Juan Carlos es un tipo que se ha hecho a pulso. Es extremadamente habilidoso para encontrar alternativas financieras y buenos negocios. Se casó con Pina Contini, una italiana unos años mayor que él, despampanante y sobre todo con mucho dinero. De esa unión nació Esperanza y otro hijo del que poco se sabe; ni se nombra pues es un episodio de drogas vergonzoso para la historia familiar. Esperanza es una mujer de negocios, exitosa, pero demasiado liberal para el gusto de su padre con quien tuvo interminables peleas que jamás llegaron a una sana reconciliación. Decidieron que lo mejor sería tratarse en la distancia y más cuando Juan Carlos se separó de Pina por una mujer veinte años menor que él. Juan Carlos no siente el menor arrepentimiento por ninguna de las decisiones que ha tomado en su vida pues considera que lo han llevado por un camino acertado. Tomó el dinero de su mujer y lo multiplicó por diez asegurando el futuro de ambos. Se sabe desenvolver muy bien en cualquier ambiente por hostil que este sea. Es un opositor acérrimo al régimen chavista en Venezuela y prefiere morir primero antes que ceder ante ellos. Juan Carlos y Pina recorrerán un camino muy doloroso para tratar de encontrar y salvar a su hija, pero esto los unirá más como seres humanos y mejorará para siempre la relación entre los dos, aunque no vuelvan a ser pareja.

Alan Slim es Jaime Ernesto Rosales

Hijo de papá y mamá, acostumbrado a una vida dispersa y descontrolada. El facilismo lo condiciona desde la infancia y va formando su carácter. Sus amigos, son niños ricos, criados en condiciones similares. Juntos van dejando huellas de su conducta al correr los años. Las drogas, el sexo desenfrenado, el poco respeto por los valores y las malas compañías son dolores de cabeza constantes en su padre, quien lo saca del país una temporada y luego regresa, aparentemente curado. Se gradúa de abogado, gracias a las influencias familiares y aparenta ejercer su profesión, aunque en realidad el diploma reposa en una pared de la casa como un adorno. Su intención real es escalar espacios en la política, aprovechando la influencia de su padre, fundador del Partido Natural. Jaime mantiene una relación amorosa con Claudia Roosen, una joven de la alta sociedad mexicana, más por apariencias que por verdadero amor. Se establece un compromiso y termina casándose con ella sin que por eso deje de lado la vida que está acostumbrado a llevar. A pesar de su vida disoluta va logrando ocupar espacios políticos importantes. Las relaciones que hace durante las grandes fiestas y rituales orgiásticos en los que participa, lo acercan a nombres importantes de la política nacional que se mueven también en la trastienda de la corrupción. Para Jaime el fin justifica los medios y ese fin es el poder al costo que sea.

Ernesto Benjumea es Melquiades Soler alias “Penumbra”

A Penumbra le tiene miedo todo el mundo. No solo por ser el carcelero más temido del grupo guerrillero sino por la fama que acompaña su alias; Melquiades comete sus homicidios de noche y a la fecha, jamás ha fallado. Su familia fue acribillada por los Conservadores al sur de Colombia en los años 50 y el comandante del grupo guerrillero lo adoptó como pupilo suyo. A los 9 años mató a su primer hombre y de ahí en adelante fue creciendo en la organización. Le cocinaba directamente al comandante en jefe y se encargaba también de las curaciones de los heridos. Melquiades no quiere salir del monte; Más de una vez le han ofrecido un comando urbano y él a los días se regresa. No le gusta la vida civil. En este momento de la historia se realizan los diálogos de paz en la Habana y Melquiades hace parte de la cúpula guerrillera que va a implementar un plan agrario a futuro en varias zonas del país. Entra a la historia por una llamada de Aurelio que interrumpe las conversaciones para saber qué es lo que está pasando con los cultivos y los laboratorios.

Ricardo Leguizamo es Rafael Jímenez alias “Doble 30”

Doble 30 adquirió su apodo cuando dijo que se iba a retirar de matar cuando cumpliera 60 muertos, y ahora se encarga de las finanzas del naciente brazo de los paramilitares que se dedica a traficar con lo que mejor se preste para ello: droga, metales, dinero, mujeres, mercancía, lo que sea. Pero su actual oficio no lo inhabilita para decretar la muerte de cualquier enemigo que se le atraviese en su camino y esto lo hace a través de su fiel lugarteniente Camilo, alias, “Vaso e’ leche”. Doble 30 pertenece a uno de los tantos “desmovilizados” de las Autodefensas que una vez limpiados sus expedientes volvieron a tomar el mal camino. No es un tipo con la mente tranquila y serena. Le encanta la guerra, disparar y torturar al enemigo. Doble 30 entra a la historia en franca lid con nuestro Súper Javi quien ha decidido recuperar un territorio para convertirlo en su hogar; el problema es que allí hay un yacimiento inmenso de Coltán y Doble 30 lo ha declarado su pensión vitalicia.

Emmanuel Esparza es Tony Pastrana

Es un hombre bien conservado, a pesar de haber pasado varios años en prisión tras haber sido entregado a las autoridades por el propio Aurelio Casillas. Es desconfiado por naturaleza y la cárcel terminó por convertirlo en un ser incapaz de sentir ningún tipo de emoción ni mucho menos compasión por nadie. Antes de su encarcelamiento logró construir una industria de distribución de drogas en el norte de los Estados Unidos, donde se convirtió en un hombre muy poderoso, aliándose con otros carteles para ampliar sus negocios o destruyendo a aquellos que se resistieron a formar parte de su banda. Su gran afecto es el dinero y no tiene límites cuando se trata de conseguirlo por el medio que sea. Muy joven se relacionó con miembros del narco mexicano y las relaciones mejoraron a medida que el negocio crecía, hasta que su gran rival, Aurelio Casillas, más fuerte y hábil, logró apartarlo del camino denunciándolo y facilitando a las autoridades su captura. Aurelio es su gran enemigo y, a la sazón, objeto de su venganza. Está decidido a saldar la deuda pendiente y en ello le va la vida sin importar quién deba caer para lograr lo que se propone.

Catherina Cardozo es Giuseppina (Pina) Contini

Hija de un Coronel cercano a Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. El coronel Contini, ingeniero asimilado al ejército, amasó una gran fortuna construyendo muchas de las ciclópeas edificaciones que le encargó el dictador. Luego de la Segunda Guerra Mundial, salió de Italia con su mujer embarazada y se radicaron en Venezuela. Pina se enamoró de Juan Carlos Salvatierra, un joven ingeniero que había comenzado a trabajar con su padre como asistente y escaló posiciones importantes en la empresa por su gran capacidad de trabajo y honestidad. Juan Carlos era menor que Pina, pero eso no fue un obstáculo para que se casaran realmente enamorados. El coronel delegó en su yerno la empresa y, después de su muerte, Juan Carlos trabajó con ahínco y multiplicó la fortuna familiar. Los años fueron separando a la pareja hasta que ya no pudieron vivir juntos, pero no se divorciaron. Ni ella ni Juan Carlos se dieron cuenta de que Esperanza había comenzado a relacionarse con personajes de mucho dinero pero poco honestos, ya que, en el caso de Pina, se la pasaba en el club jugando cartas y viajando para jugar en los casinos del Caribe. Aparentemente frívola, Pina es, sin embargo, una mujer culta y refinada, inteligente, sensible, emotiva, melancólica, educada.