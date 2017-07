La boda de Messi y Antonela: el DJ de la fiesta habló de Shakira

Danilo Michaut reveló algunos detalles del importante evento

Mucho se dijo de la presencia de Shakira y Gerard Piqué en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Ahora, llegaron las palabras de Danilo Michaut, el DJ de la fiesta que tuvo lugar en el City Center de Rosario.

“Puse un solo tema de Shakira en la primera tanda que fue ‘La Bicicleta’ -el que canta a dúo con Carlos Vives-. Ella en ese momento se levantó del salón -quizás fue al baño-. Fue una especulación nuestra que ella no se sintió cómoda, así que por las dudas no pusimos más temas de ella. Pero no fue un pedido de ella”, contó en diálogo con el programa Rosario Directo.

Además, el DJ destacó la actitud del resto de las estrellas presentes en la boda del año.

“Me sorprendió que tanta gente importante sea tan divertidos, en todo momento la pista estaba llena de gente, muy buena onda de parte de los invitados, los jugadores, las novias. Me siento orgulloso porque fue una fiesta muy divertida”, detalló.

Cabe destacar que desde hace tiempo circula la versión de que Shakira no tendría la mejor de las relaciones con Roccuzzo.

Mira aquí la entrevista completa