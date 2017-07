Red Bulls y NYCFC buscan sumar en la jornada 19 de la MLS (Horarios y canales de TV)

Los dos equipos de Nueva York buscan la victoria en sendas visitas en la fecha de media semana del fútbol estadounidense

La jornada 19 de la MLS ya comenzó este martes y brindará varios platillos futbolísticos de buena calidad entre los que destacamos los dos de los cuadros neoyorkinos que buscan subir en la clasificación de la conferencia Este.

New York City FC buscará subir al segundo lugar de la clasificación en el feudo de los Vancouver Whitecaps, que buscan reponerse de la derrota sufrida por goleada ante Chicago Fire. El cuadro de Patrick Vieira tiene argumentos de sobra para salir airosos de este compromiso y lograr su cuarta victoria consecutiva con el envión anímico de la victoria lograda ante Minesotta United el pasado jueves en Yankee Stadium.

Por otro lado New York Red Bulls visitará a New England Revolution en el Gillete Stadium con la consigna de sumar puntos para salir del apuro, sin embargo las cosas no serán nada fáciles para el equipo dirigido por Jesse Marsch pues tendrán enfrente a un rival herido que brega en la penúltima posición y que arrastra tres reveses consecutivos.

No te los pierdas

Vancouver Whitecaps vs. New York City FC

Miércoles 5 de julio. Hora: 22:00 hrs. ET

TV: Yes Network

New England Revolution vs. New York Red Bulls

Miércoles 5 de Julio. Hora: 19:30 hrs. ET

TV: MLS Live