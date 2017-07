Se gradúa de la secundaria y decide celebrarlo en la frontera junto a su madre deportada

El sentido encuentro se dio en la valla fronteriza de Nogales, México

Una foto ha conmovido a la comunidad inmigrante en Estados Unidos. En plena era Trump un inmigrante hispano decidió celebrar su gradación de preparatoria viajando a la frontera con México para ver a su madre deportada.

Ángel Marín, un estudiante de 18 años, relató a la cadena Univisión lo importante que dicho logro fue para él y para su madre, quien estaba deportada cuando recibió su diploma de graduación.

En la fotografía se puede ver al joven vestido con toga y birrete saludando a su madre a través de la valla fronteriza en Nogales, México. Su único objetivo era demostrarle que todo su esfuerzo durante todos esos años habían pagado sus frutos. Su graduación de secundaria era un logro para los dos.

🎥 | Logró graduarse de la secundaria en EEUU y decidió celebrarlo en la frontera junto a su madre deportada https://t.co/wWmC5vztOO pic.twitter.com/ez6ckWl6fa — Univision Noticias (@UniNoticias) July 11, 2017

“Yo estaba orgulloso, pero me sentí triste también porque ella no estaba en mi graduación y yo quería que ella estuviera ahí, presente, pero no podía porque estaba deportada”, lamentó Ángel.

“Siento impotencia por no poder abrazarlo, pero doy gracias a Dios porque él logró su meta con dificultad y todo, él se esforzó y lo hizo”, comentó Gloria Marín, madre del joven a la cadena de noticias por vía telefónica.

El joven vive en Phoenix, Arizona junto a su padre y sus tres hermanas.