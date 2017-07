¡Por un desgraciado! Ahora es Laura Bozzo la que llora en la televisión

Las vueltas que da la vida

Escuchar a alguien llorar por una traición amorosa en un programa de televisión donde está Laura Bozzo no es extraño, lo sorprendente es que sea la peruana la protagonista de la historia.

La conductora de televisión no aguantó más los ataques mediáticos de su excuñado Jesús Zuárez, y rompió en llanto en el programa “Tengo algo que decirte”.

“A mí me duele terriblemente tener que escuchar estas cosas en televisión. No me parece que digan que yo he maltratado cuando toda mi vida lo único que he hecho es… usted no se acuerda cómo conocí a Cristian Zuárez y cómo les cambié la vida a todos”, expresó entre lágrimas Bozzo.

Hay que recordar que supuestamente Jesús es el responsable del rompimiento de Laura con Cristian Zuárez, pues filtró a la prensa unas fotos comprometedoras en las que se aprecia una infidelidad.

Afectada por los rumores, Bozzo amenazó con acciones legales: “Así es, si ellos vuelven a mencionar mi nombre yo voy a tener que proceder ante la ley porque yo soy peruana y tengo derechos”.

Como uno de los episodios de los tantos talk shows que ha conducido, el rompimiento ha incluido a diferentes miembros de las familias Zuárez y Bozzo, pues la hermana de Laura, Susana, también se involucró confortando Jesús Zuárez.

“A mi hermana le digo públicamente que no tiene derecho de hablar de mí. Le deseo lo mejor pero a partir de ahora lo más lejos de mi vida. No quiero volver a verla”, expresó contundente Laura.

Así, aunque recientemente Laura Bozzo publicó una foto en bikini para mostrar su buen estado de ánimo, la realidad es que está agobiada por el rompimiento.