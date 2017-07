Charlize Theron revela detalles sobre su caótico pasado con las drogas

La intérprete admite que en su juventud acostumbraba a fumar marihuana y a experimentar con drogas más fuertes

Charlize Theron disfruta a sus 41 años de una vida tan estable en el plano profesional como en el personal, ya que además de haberse consagrado como una de las figuras imprescindibles de Hollywood, la intérprete puede presumir de las satisfacciones diarias que le brindan sus dos hijos adoptados, Jackson y August. Sin embargo, hace veinte años su situación nada tenía que ver con la actual, sobre todo por la presencia en su día a día de ciertas sustancias nocivas que casi no le dejaban operar con normalidad.

“Ya no puedo fumar marihuana, me vuelvo muy poco interesante. No quiero hablar cuando fumo, es como si me apagase y no tuviese nada que decir. En mi veintena solía despertarme y fumar marihuana, pero llegó un momento en el que no pude hacerlo más. Normalmente me ayudaba a funcionar pero de repente un día me senté en el sofá y no me podía mover. Ahora me voy a la cama a las 8:45 de la tarde y me encanta. Me levanto a las 6:30 y tengo que preparar dos loncheras con comida”, ha confesado en el programa de radio de Howard Stern, en la emisora Sirius XM, haciendo referencia al cuidado diario de sus retoños.

Además de su irregular relación con el cannabis, la ganadora de un Oscar por ‘Monster’ asegura que en los albores de su carrera profesional “experimentó” con la cocaína y con el éxtasis, aunque llegó un día en que su mente y su cuerpo pusieron freno casi de forma automática a ese turbulento estilo de vida.

“Me lo pasé jod******** genial. No lo tomaba mucho [el éxtasis] pero a mis 20 años estuvo presente. A esa edad me preocupaba mucho que si tenía hijos me perdería este tipo de vida, pero llegué a los 30, y pensé: ‘Ya está, se acabó'”, ha continuado en la misma conversación.

Pese a que la sudafricana guarde buenos recuerdos de su juventud, ahora mismo tiene bien claro que lo que le reporta felicidad es cuidar de su familia, por muy difícil que pueda resultar a veces compaginar su faceta de madre soltera con la de estrella de cine.

“Soy madre soltera y tengo gente maravillosa que me ayuda a criar a estos preciosos niños. Por las mañanas, estoy sola con ellos y a veces parece que conspiran entre ellos. Si uno decide volverse loco, los dos se vuelven locos. No sé por qué deciden hacer eso. Podrías pensar que considerarían: ‘Ok, el otro está volviéndose loco, yo no voy a hacer lo mismo’. Pero no lo hacen. Yo soy hija única, así que no tenía ni idea de lo bonita que es la relación entre hermanos. Es una de las cosas más increíbles que he tenido la oportunidad de ver en mi vida. Veo todo lo que se quieren y lo emocionados que están por estar juntos, están enamorados el uno del otro, es precioso”, relataba el pasado abril en el programa de Ellen DeGeneres.

