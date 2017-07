Las niñas también quieren ser bomberas

Ser bombero no debería ser una profesión asociada al sexo varonil, y para romper con ese estereotipo, nada mejor que sean las mujeres que ya desempeñan este oficio las que se lo enseñen a aquellas jóvenes que sientan curiosidad o que quieran aprenderlo.

Esta es la idea que subyace bajo el campamento para chicas que este fin de semana organiza el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés), en el que podrán poner en práctica habilidades básicas como el uso de una motosierra o cómo escalar una escalera aérea.

“Muchas mujeres crecen pensando que esta no es una opción para ellas“, dijo a KPCC Margaret Stewart, vocera de LAFD, “la declaración más poderosa que les escuchamos una y otra vez es:” No pensé que pudiera hacer eso, y lo he hecho “.

Además, Stewart agregó que es importante que las comunidades se vean reflejadas en las personas que les sirven, esto es, bomberos, policías, doctores, etc.

Este es el tercer campamento que el Departamento de Bomberos organiza en aproximadamente un año y medio, y se espera que continuen en el tiempo como parte de un esfuerzo colectivo de reclutamiento a largo plazo.

Kicking off our third #LAFDGirlsCamp, where young women see firsthand that they have everything it takes to pursue a career with the LAFD. pic.twitter.com/tNnOfQ2y6x

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) July 22, 2017