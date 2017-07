Angelina Jolie responde a las acusaciones por explotación infantil

La actriz emitió un comunicado donde aclara que los niños que realizaron el casting de su nuevo filme no fueron engañados ni manipulados

Angelina Jolie contestó a través de un comunicado las acusaciones por explotación infantil que recibió tras una entrevista en Vanity Fair en la que describió cómo había sido el casting para seleccionar a los niños para su nuevo filme ‘First They Killed My Father’, realizado en Camboya.

En la nota, la actriz describió que la producción del casting dejaba dinero sobre una mesa y les preguntaban a los niños para qué lo usarían. Luego ellos debían robarlo, el director fingía atrapar al niño y el pequeño tendría que inventar algo para justificar el robo.

No obstante, luego de miles de críticas en las redes sociales, Jolie negó que se haya manipulado a los niños de esa manera. Explicó en un comunicado publicado en el Huffington Post que todo era “ejercicio fingido de improvisación” y que los medios lo tomaron como “un hecho que sucedió en la realidad“. Además, destacó: “La sugerencia de que dinero real fue tomado de un niño durante una audición es falsa y molesta. Yo me indignaría si esto hubiera sucedido”.

Por otra parte, el productor del filme, Rithy Panh, también a través de un comunicado, expresó:

“Antes de las pruebas de pantalla, el equipo de casting mostró a los niños la cámara y el material de grabación de sonido. Se les explicó que se les pediría que representaran una parte: pretender robar dinero o un pedazo de comida dejados de lado de manera descuidada y luego ser atrapados en el acto. Se relaciona con un episodio real de la vida de Loung Ung, y una escena en la película, cuando ella y sus hermanos fueron atrapados por el Khmer Rouge y acusados de robar”.

Según Panh, el objetivo era “improvisar con los niños y explorar cómo se siente un niño cuando está atrapado haciendo algo que no se supone que esté haciendo”.

“Queríamos ver cómo iban a improvisar cuando su personaje se encuentra ‘robando’ y cómo justificarían su acción. Los niños no fueron engañados ni atrapados, como algunos han sugerido“, agregó.

Tanto la actriz como el productor afirmaron que el casting se realizó con la presencia constante de padres, tutores y ONGs dedicadas al cuidado de los niños.

El documental ‘First They Killed My Father’, dirigido por Jolie y producido por Netflix, ilustra el régimen totalitario de los Jemeres Rojos que originó un genocidio en ese país en los 70. Para el casting Jolie debía seleccionar a quien encarnaría a Loung Ung, la niña protagonista de la historia, en su niñez.

Recordemos que Angelina es embajadora de UNICEF y hace años trabaja por la niñez desamparada.