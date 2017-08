Aumenta el desempleo entre hispanos a pesar de notable creación de puestos de trabajo en EEUU

A pesar de un crecimiento destacado en el número de empleos en el último mes en EEUU, la tasa de desempleo para los latino subió del 4.8% al 5.1%.

Por su parte la tasa geneal de desempleo en Estados Unidos se redujo una décima en julio hasta el 4,3 % y vuelve a tocar mínimos en 16 años, según datos divulgados hoy por el Departamento de Trabajo.

La economía estadounidense creó 209.000 nuevos empleos, por encima de los 180.000 esperados por la mayoría de analistas, un indicador positivo que respalda la solidez del mercado laboral.

Entre los hispanos, sin embargo, el desempleo aumentó tres décimas en julio y se situó en un 5,1 %.

Payroll employment increases by 209,000 in July; unemployment rate changes little at 4.3% https://t.co/NsuHovcqn0 #JobsReport #BLSdata

Los sectores que impulsaron la creación de empleo fueron la hostelería, sanidad y empresas de profesiones liberales.

La media salarial registró, asimismo, una moderada alza del 0,3 % hasta los 26,36 dólares por hora.

La tasa de participación laboral también aumentó, de 62,8 % a 62,9 %, lo que muestra que cada vez más estadounidenses regresan a la búsqueda activa de empleo.

El presidente, Donald Trump, salió rápidamente a celebrar el dato, cuando se cumplen seis meses de su mandato.

“Excelentes cifras de empleo recién divulgadas, y solo acabo de comenzar. Muchas regulaciones que frenaban la contratación continúan a la baja. ¡Vuelve el impulso a EEUU!”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Excellent Jobs Numbers just released – and I have only just begun. Many job stifling regulations continue to fall. Movement back to USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2017