Lo que dijo el vicepresidente Pence sobre su deseo de remplazar a Trump en la Casa Blanca

A pesar de lo que dice Pence el mes pasado recaudó cerca de un millón de dólares en un evento en Washington

En las últimas semanas los rumores sobre las posibles intenciones del vicepresidente Mike Pence de lanzarse a conquistar la oficina Oval en las próximas elecciones en 2020 habían ganado fuerza. Sin embargo el propio Pence salió a aclarar los rumores.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Pence dijo que el artículo publicado este domingo en el New York Times “es vergonzoso y ofensivo para mí, mi familia, y todo nuestro equipo”. Pence añadió que “las alegaciones en este artículo son categóricamente falsas”.

La refutación formal de este artículo de prensa es un movimiento inusual para Pence, que nunca se ha dejado descolocar por los medios de comunicación. En su carta el vicepresidente dijo que se equipo más bien se centrará en avanzar la agenda del presidente así como verlo reelegido en 2020.

No obstante el informe detalla los esfuerzos de varios republicanos de cara a 2020 y dice que varios personajes del partido del presidente se estarían preparando por si Trump no se presenta o no puede presentarse en las próximas elecciones.

A pesar de las palabras de Pence, el NY Times asegura que el vicepresidente ha establecido un comité de recaudación de fondos llamado el Gran comité de América, el cual está aceptando donaciones personales de hasta $5,000 dólares.

Fue así como el mes pasado Pence recolectó alrededor de $1 millón en fondos en un evento en Washington, al que asistieron decenas de legisladores y importantes personajes del mundo político.

En respuesta a los rumores de Pence y al articulo de hoy, Trump, través de una de sus asesoras Kellyanne Conway dijo que está planeando gobernar EEUU por ocho años. Sin embargo muchos dicen que estas campañas en “la sombra” son algo que está ocurriendo ante la incertidumbre del futuro cercano de Trump.

“El vicepresidente Pence es un vicepresidente muy leal, muy obediente, sino también increíblemente eficaz”, dijo Conway en el programa de ABC “This Week”.

Por su parte el vocero del New York Times Danielle Rhoades no se retractó de la historia que se publicó este domingo y dijo en un correo electrónico: “Tenemos confianza en la exactitud de nuestros informes y dejaremos que la historia hable por sí sola”.