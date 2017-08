¿Quién será el próximo funcionario que Trump echará de la Casa Blanca?

Hay una depuración que podría afectar a cualquiera

Tras la salida de Sean Spicer, Reince Preibus y Anthony Scaramucci, pero sobre todo con la llegada a la Casa Blanca del general retirado John Kelly como jefe de Gabinete, otros funcionarios podrían dejar la actual administración, como parte de la limpieza que se realiza para poner orden.

Entre el personal que colabora con el presidente Donald Trump, las apuestas están echadas, entre dos “candidatos”, ya que algunos creen que podría ser la asesora Kellyanne Conway y otros el jefe de estrategas Steve Bannon, incluso Stephen Miller, el polémico asesor que se entabló con una discusión sobre inmigración con el reportero de CNN, Jim Acosta.

La decisión de quien se vaya dependerá en gran medida en el impacto negativo que tenga en la Administración Trump, es decir, si la polémica que generan es más dañina que efectiva para concretar la agenda del mandatario.

La tarea tampoc es fácil para Kelly, ya que le ha dicho a sus cercanos que los procesos son lentos en la residencia oficial y se siente poco cómodo respondiendo a los subordinados, ya que, por órdenes del presidente Trump, prácticamente todo debe pasar por el general retirado, reportó Politico.

A pesar de ello, el exsecretario de Seguridad Nacional goza de respeto entre los empleados de todos los niveles, quienes se refieren a él como “General”.

The Wall Street Journal publicó que Kelly ya se ha reunido con todos los asesores, así como con miembros del Congreso clave para dar continuidad a las políticas del presidente Trump.

En un ejercicio similar a los programas de televisión como “Big Bother” o “El aprendiz”, The New York Post consultó a productores y exparticipantes de ese tipo de shows, quienes mencionaron a Miller, Bannon y a Conway como los posibles “nominados” a dejar la administración, sino no se adscriben a la nueva organización.

Por otro lado, hay un grupo de colaboradores que son seguidores de Barack Obama que por fin podrían ser retirados de sus puestos, indicó The Daily News, sobre todo aquellos que tienen injerencia en temas se inteligencia y seguridad nacional.