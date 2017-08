El LAUSD promete apoyo rotundo a familias inmigrantes y lanza guía completa de recursos

La nueva campaña incluye un plan de preparación que detalla cómo responder ante la detención de un familiar

El segundo distrito escolar más grande de la nación, el LAUSD, comenzará un nuevo año escolar la próxima semana “apoyando a las familias inmigrantes”, iniciando con un sitio de internet y una guía de recursos dedicada a los estudiantes inmigrantes y sus familias.

La Superintendente Michelle King usó su informe anual (State of the District) el martes por la mañana para dar a conocer la campaña “We are one L.A. Unified” o Somos un solo LA Unified, creada durante el verano con la participación de un grupo de estudiantes que recientemente emigraron a Los Ángeles.

“Dejemos en claro que estamos con los estudiantes y las familias inmigrantes como una sola familia de LA Unified”, dijo King en su discurso con una audiencia de unos 1,500 directores y administradores escolares, reunidos el martes en la preparatoria Garfield en el Este de Los Ángeles, una comunidad predominantemente inmigrante latina.

“Esta campaña es para apoyar a aquellos estudiantes que se sienten marginados. Hemos lanzado un sitio web con un kit de herramientas y una guía de recursos dedicada a ellos”.

El distrito estará dando la bienvenida a todos los estudiantes la próxima semana, precisamente con una imagen de la campaña, una estatua de la libertad , plasmada en grandes pancartas que se colocarán en la entrada principal de cada escuela y también en los autobuses escolares del distrito, dijo Antonio Plascencia, director de participación cívica de la oficina de la superintendente y portavoz de la campaña.

“Queremos demostrar que el LAUSD es una zona segura para nuestras familias inmigrantes”, dijo.

“Esta es una continuación de una serie de resoluciones aprobadas por la Junta Escolar del LAUSD, con un enfoque muy fuerte en los estudiantes recién emigrados. Estamos descubriendo que muchas de nuestras escuelas a mitad del año escolar están matriculando a un número creciente de estudiantes que son inmigrantes recién llegados al país, por lo que la Dra. King decidió que las resoluciones eran una buena vía para construir un programa sólido para las familias inmigrantes “, dijo Plascencia.

La guía de recursos de 45 páginas, que estará disponible en español una vez que inicie el año escolar, fue creada por funcionarios del distrito, el departamento multilingüe, de servicios humanos, la policía escolar y el grupo de estudiantes de inmigrantes nuevos. También participaron organizaciones, entre ellas el California Immigrant Policy Center (CIPC), CHIRLA y CARECEN.

“Es bonito. Es algo que los estudiantes ayudaron a crear y lo celebro”, dijo la miembro de la junta escolar Monica García. “Somos un distrito que está orgulloso de servir a la comunidad inmigrante. Esto no es nuevo, eso es sólo una continuación”.

Plascencia dijo que varias escuelas estarán organizando foros comunitarios para que funcionarios del distrito se reúnan con estudiantes y familias durante el año escolar. También hizo hincapié en la importancia de asegurarse de que las familias de inmigrantes no teman llenar el papeleo de la escuela y solicitar servicios.

“Necesitamos asegurarnos de que las familias estén llenando sus solicitudes de comida, sus formularios de elegibilidad de ingresos, sus tarjetas de emergencia, porque queremos que entiendan que esos son documentos del distrito y que la información está protegida bajo las leyes federales”, dijo. “Su información está segura con nosotros”.

El presidente de la Junta Directiva, Ref Rodríguez, dijo que “la campaña es un compromiso para asegurar que las escuelas de Los Ángeles sean lugares seguros para los estudiantes y sus familias amenazados por la aplicación de las leyes de inmigración”.

Los defensores de la comunidad inmigrante de Los Ángeles reaccionaron favorablemente a la iniciativa.

“Aplaudimos los esfuerzos del LAUSD por educar y guiar a las familias inmigrantes en estos momentos de incertidumbre y represión por parte de la administración Trump. La promesa que hace a todos los estudiantes es respetarlos como seres humanos completos y trabajar duro para proporcionar acceso equitativo a una educación excelente “, dijo en un comunicado Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

“No podríamos haber esperado menos de uno de los distritos escolares más grandes y más diversos de la nación. Es un recurso que todas las familias deberían leer”.

El sitio web de la campaña incluye un plan de preparación para la familia y cómo responder cuando las familias están detenidas. También hay una “tarjeta roja”, en inglés y español, que establece los derechos constitucionales que los familiares pueden presentar a las autoridades federales si son detenidos.

Estos son algunos de los recursos que incluye:

Una lista de los seis centros de educación e inmigración ubicados en cada uno de los distritos locales. Estos son centros donde el personal del distrito puede dirigir a las familias a servicios como inscripción, vacunación o consejería.

Direcciones y números de teléfono de las organizaciones comunitarias que pueden prestar apoyo a los inmigrantes, incluidos los servicios jurídicos de fuentes confiables.

Servicios de salud disponibles dentro del distrito y en la ciudad que están disponibles para cualquier persona sin importar su estatus migratorio.

Información para estudiantes indocumentados sobre DACA y AB 540, la ley estatal que permite a los estudiantes indocumentados pagar cuotas estatales en los colegios comunitarios y universidades públicas.

En el LAUSD, que atiende a 665,000 estudiantes de los grados K-12, aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes es inmigrante indocumentado o tiene un padre que es indocumentado.

En la guía también hay consejos sobre cómo inscribirse en la escuela y cómo inculcar buenos hábitos de asistencia, e información sobre las diferentes opciones escolares dentro del distrito, los recursos de educación especial, los requisitos de graduación, los requisitos de la universidad y los recursos de becas.

El nuevo miembro de la junta, Nick Melvoin, dijo a LA School Report el martes que si hay una cosa en la que todos los miembros del consejo escolar están de acuerdo, es en proteger a los estudiantes inmigrantes.

“Tenemos que seguir abogando (por ellos). Sé que el presidente de la junta Ref Rodríguez irá en el corto plazo a D.C., así que planeo ir con él no sólo para pedir más fondos, sino también para abogar por nuestras familias inmigrantes “, dijo Melvoin.

Este artículo es cortesía de LA School Report en español.