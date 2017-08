Lo que viene en deportes en el Área de la Bahía

Sábado 19 de agosto

Lucha Libre de campeonato en Hayward

Este sábado pinta de rudezas y emociones en Hayward, pues el ring estará repleto de estrellas del norte californiano. Iniciamos con la lucha por el campeonato peso completo entre Scotty Wringer y Grizzly Kal Jack, continuamos con el agarrón entre el Temible Ojo Blanco y Skayde (que anda de gira por EEUU) y las luchas de relevos entre Rockero del Diablo y Puños de Roca Jr., además de Samara vs Miranda Guerra, Necrosis y Kid Dragon vs NC-17 y más. Toda la emoción del pancracio en la Bahía podrás disfrutarlo este sábado 19 de agosto a las 7 pm, en el US Karate and Boxing Gym, ubicado en el 20613 Mission Blvd., en Hayward, CA, 94541. Las puertas se abren a las 6:30pm. Los adultos pagan 10 dólares y 5 los chiquillos. Si quieres más información sólo llama al (510) 579-8340, o visita su Facebook en Arena Hayward

SJ Earthquakes vs Philadelphia Union

Bueno, pues a nadita se quedaron los Quakes de poder disputar su primera Copa Abierta Lamar Hunt, que se disputa entre las más prestigiosas ligas nacionales y regionales del país. Los Quakes cayeron finalmente ante el Sporting de Kansas City en penales 4-5. Pero ya de vuelta a la realidad, la lucha por la Copa MLS aún continúa y los Quakes siguen en zona de calificación, aunque al filo de la navaja porque un descuido los manda abajito de la línea roja y adiós postemporada. El Union busca acercarse a esa línea, aunque no han estado muy acertados. Será un duelo aparentemente nivelado pero que los Terremotos deben ganar. SJ Earthquakes vs Philadelphia Union, sábado 19 de agosto a las 7:15pm, Avaya Stadium. 5,000 gorritos edición especial a igual número de fans en entrar al estadio. Más información en Sjearthquakes.com para más información

SF Deltas vs North Carolina FC

Siguen las acciones en la Liga de Soccer de Norteamérica (NASL por sus siglas en inglés) y los Deltas de San Francisco están jugando sorprendentemente muy bien. Se han ubicado en los primeros tres lugares de la tabla general y son seguidos muy de cerca por el conjunto carolino que ahora los visita. Ya empezamos la segunda parte del calendario de temporada regular y San Francisco va con todo, enfrentando al North Carolina FC, este sábado 19 de agosto, a las 5pm en el Kezar Stadium (670 Kezar Dr, San Francisco, CA 94118). Si de plano no llegas al estadio, puedes seguir el juego a través de la cuenta de Periscope del equipo en @SFDeltasLive. Visita para más información sfdeltas.com

Domingo 22 de octubre

San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys

Otro capítulo en la historia de feroces encuentros entre estos dos equipos. Sólo hay que recordar aquéllas ocasiones cuando los Niners comandados muchas veces por Montana, otras por Young, enfrentaron al grandote de Troy Aikman, disputando juegos de playoff para llegar al Super Bowl. A últimas fechas, los honores correspondían a Kaepernick y a Romo, pero los dos salieron de sus equipos para este calendario 2017 y mientras San Francisco es un enorme signo de interrogación, porque esta temporada está llena de incertidumbre, Dallas viene muy fuerte desde la temporada pasada, con un quarterback revelación que es Dak Prescott y un corredor excepcional como lo es Ezequiel Elliott. El año pasado estuvieron a nada de derrotar a los Packers y continuar su camino al Super Bowl, aunque Rodgers siempre resulta mucha pieza para los cuida vacas (aunque no les guste). Este juego siempre se agota y, como de costumbre, te avisamos con mucha anticipación para que compres tus boletos de una vez y no la reventa donde luego salen al doble. San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys, domingo 22 de octubre a la 1:05pm, en el Levi’s Stadium. Boletos en 49ers.com