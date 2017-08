Las tarjetas que ofrecen $100 dólares por cada indocumentado reportado a ICE

Otro ataque contra los indocumentados se ha reportado en el estado de Texas. Están circulando unas tarjetas que ofrecen $100 dólares a cualquier persona que reporte a un “indocumentado” a ICE y que este sea detenido.

El primer reporte llegó de una estación de gasolina en San Antonio, Texas. Allí personas sin identificar dejaron una pila de estas tarjetas las cuales fueron descubiertas por usuarios del lugar, informó El San Antonio Current.

La tarjeta de color blanco y letras azules lleva el sello oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el logotipo de Crime Stoppers, una reconocida organización de voluntarios que trabaja con las fuerzas policiales en distintos lugares del país.

“Eso es falso” dijo rotundamente en un comunicado Carl Rusnok, director de comunicaciones de la región central de ICE en Texas.

El oficial añadió que no es la primera vez que este tipo de material ha sido detectado en varios lugares del país en los últimos meses.

Fake Cards Appear in San Antonio, Offering $100 to Anyone Who Reports Undocumented Immigrants to ICE https://t.co/sj8A9fWRaOpic.twitter.com/5aIF7FbV86

