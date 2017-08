Chiquis Rivera recuerda entre lágrimas el abuso que sufrió de niña

Las secuelas son imborrables

Han pasado 24 años desde que Chiquis Rivera sufrió una de las peores experiencias que cualquier ser humano puede atravesar: el abuso sexual. Las secuelas que le dejó la agresión de su propio padre, José Trinidad, la acompañan hasta el presente.

Con lujo de detalle y entre lágrimas, la hija de Jenni Rivera recordó el episodio en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“A los 8 años es cuando me acuerdo la primera vez que sucedió […] Me acuerdo que mi tía estaba haciendo un caldo de pescado creo que era y estábamos llenas de arena y mi papá me mandó a bañar y pues fui a bañarme y es cuando yo me estaba bañando cuando entró él y me sentó en sus piernas. Yo desnuda porque me iba a meter a bañar y es cuando sucedió lo que pasó”, se sinceró.

“Yo sabía que me dolía en ese momento cuando pasó eso, pero no sabía, estaba confundida y él me dijo que no dijera nada y pues por eso nunca dije nada porque pues a mí me daba miedo (porque) él me decía que me iba a mandar a la casa de mi abuelita, de su mamá, y que ya no iba a ver a mi mamá y eso me dio mucho miedo y pues yo dije ‘yo conozco el carácter de mi mamá’ y me daba miedo también. La verdad no sabía qué pensar”, agregó.

Trinidad purga su condena en una cárcel de Estados Unidos, mientras sus hijos poco a poco han dejado el rencor atrás, aunque su padre nunca le ha pedido perdón por el crimen.

“Yo lo perdono, es mi papá al fin del día. Yo creo que a lo mejor le pasó algo a él, no lo estoy justificando, lo que él hizo no estuvo bien, no está bien, pero yo siento que a lo mejor necesitaba terapia o necesita terapia”, contó.

A pesar de su infancia difícil, una relación tormentosa con su madre y su posterior fallecimiento, la celebridad mexicoamericana se desempeña en su carrera como cantante y empresaria.