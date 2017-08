Demi Lovato y Wilmer Valderrama celebran juntos el cumpleaños de la cantante

¿Donde hubo fuego, cenizas quedan?

El anuncio de la ruptura el año pasado de Wilmer Valderrama y Demi Lovato pilló por sorpresa a la mayoría de sus fans, ya que hasta entonces habían sido considerados una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. En el comunicado con que dieron a conocer la “difícil decisión” que habían tomado “de mutuo acuerdo”, ambos insistieron en que eran y seguirían siendo buenos amigos, y desde entonces no han parado de demostrarlo a la menor ocasión.

De hecho, el estrecho vínculo que aún siguen manteniendo ha dado pie a numerosos rumores en torno a una posible reconciliación que, por el momento, no ha llegado a materializarse. Sin embargo, eso no ha impedido que el intérprete acudiera en cuanto su exnovia le invitó a celebrar este domingo su 25 cumpleaños junto al resto de la familia de ella. En una serie de imágenes compartidas por la propia artista en la sección de Stories de su cuenta de Instagram, se la pueda ver luciendo una corona y acompañada de sus amigos y familiares, incluido Wilmer, que posa a su lado con una simpática expresión entre seria y sexy.

La velada debió de resultar muy divertida para la cantante, ya que a las tres de la madrugada aún seguía en pie y no dudó en recurrir a su cuenta de Twitter para agradecer todos los buenos deseos que había recibido en un día tan especial.

“No puedo dormir, aún es la noche de mi cumpleaños. Os quiero a todos muchísimo. Gracias por un cumpleaños maravilloso”, aseguraba a todos sus seguidores la guapa estrella, que curiosamente arrancó una jornada tan especial haciendo punto, tal y como reveló ella misma en sus redes sociales.

Demi ha celebrado un año más de vida acompañada de su exnovio pero soltera, después de que ninguno de los romances que protagonizó tras su ruptura con Wilmer -por ejemplo con el luchador de la MMA Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos- llegara a consolidarse. Lo que está claro es que el guapo actor sigue ocupando un lugar muy importante en su vida después de permanecer a su lado y apoyarla en alguno de los momentos más duros de su rehabilitación.

“Hubo temporadas en las que no estuvimos juntos, mientras yo lidiaba con mis problemas. Lo que él hacía era no consentirme, me decía que si no conseguía encarrilar mi vida no podríamos estar juntos”, recordaba allá por 2015 la joven, cuando aún mantenía una relación con Wilmer, acerca de la ayuda que él le prestó.