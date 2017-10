Miguel Herrera aclara a quién le pintó “dedo”, dice que no fue a la afición

"El Piojo" asegura tenerle respeto a los hinchas de Rayados de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera aclaró que no insultó a los aficionados de Monterrey sino sólo a una persona que lo sacó de sus casillas el pasado sábado en la visita del América.

El “Piojo” aceptó su error por perder el equilibrio emocional frente al fan al que le pintó dedo, pero recalcó que para él la afición de Monterrey sigue siendo una de las mejores.

“Antes que nada, primero aclarar que no fue a la afición de Monterrey, la afición de Monterrey tiene todos mis respetos, es una gran afición, lo he dicho, y lo seguiré recalcando, es una extraordinaria afición.

“Fue a una persona, obviamente me hizo salir de mis casillas, me desconcentró, y como tal recibí una sanción, un reprimiendo de la directiva y como tal se debe de aceptar. Somos gente que trabaja en una institución, a la cual representamos, y ahí se acabó el punto, sí hubo una sanción la cual uno tiene que aceptar como debe de ser y concentrarse para lo que sigue, la verdad es que no tienes porque salir de concentración por más que una persona esté insultando, no es lo ideal”, mencionó Herrera.

El “Piojo” será sancionado de manera interna por el América.

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación de oficio y a más de 20 horas aun no se pronuncia pese a que el propio “Piojo” está consciente de que sólo hay un video qué analizar y ése no deja lugar a dudas.

“Está muy claro, no hay tanto que investigar, ‘¡eh¡, vamos a investigar‘, si ahí está el video, no hay que voltearle mucho, no hubo reporte de nadie, más que la persona que me grabó y ya pasó, concentrarme a lo que sigue y aceptar la sanción que venga tanto de la Federación como de la directiva”, dijo.

Hace un par de meses, la Disciplinaria sancionó a Paco Jémez con 2 mil UMAs, cerca de 151 mil pesos, por pintar dedo en dirección a la grada en el Estadio Azul.