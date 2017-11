Copa MX, octavos de final: América vs. Querétaro, horario y canales de TV

Miguel Herrera alzó la voz contra esta competencia, cuyo único aliciente es ganar un trofeo

CIUDAD DE MÉXICO 31-Oct-2017 .-La Copa MX quita más de lo que otorga…

Miguel Herrera alzó la voz contra esta competencia, cuyo único aliciente es ganar un trofeo, que no da los blasones que sí concede ganar la Liga, que complica la agenda de los clubes, y más tras el sismo del 19 de septiembre, y que alteró el calendario.

Hoy el América enfrenta en Cuartos de Final al Querétaro, cuando en el plan original mañana se debía jugar la Final.

“Yo creo que después de la situación que vivió México se ha complicado bastante el torneo en este año, en este torneo, valga la redundancia, hay equipos con partidos pendientes, que no encuentran dónde acomodarlos, que las Fechas FIFA.

“Sí, Fecha FIFA te piden jugadores, los seleccionados, la Copa se juega sin seleccionados, sí, para los equipos que no tienen seleccionados está a todo dar, para los que tenemos no está tan chido, ya no le damos el justo valor que ese torneo merece. ¿Si le estamos dando un valor entonces porque lo ponemos en Fecha FIFA, las Semifinales y Final?”, cuestionó el “Piojo” ayer en Coapa.

El técnico está consciente de que no pueden desdeñar un torneo así por la jerarquía del club, pero enfatizó que alguna otra gran nómina sí lo hizo. No puso nombres, pero los Tigres fueron eliminados en la Fase de Grupos, con apenas un punto de 12 posibles.

“Hoy en día es el problema que le veo, te tendría que dar algo porque si no se vuelve un torneo que sí te exige mucho y ganarlo es ganar un trofeo, nada más, no es que vamos a dar Vuelta Olímpica y al Zócalo y al Ángel, alguna cosa para festejar, lo que te da los blasones es la Liga”, mencionó Herrera.

Frente a los Gallos Blancos en el Azteca, América alineará con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Pablo Aguilar, Miguel Samudio, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Matheus Uribe, Diego Lainez, Darwin Quintero y Oribe Peralta.

Partido: América vs. Querétaro

Estadio: Azteca

Fecha: miércoles 1 de noviembre

Hora: Este / Centro / Pacífico

Canales de transmisión

México: ESPN Play Latin America, Fox Sports Mexico, ESPN DOS, TDN, ESPN DOS

USA: Galavision, fuboTV, Univision Deportes USA