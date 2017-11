Instalarán más bolardos en calles y plazas de NYC

Defensores del transporte se unen para promover la medida busca garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas

NUEVA YORK.– La ciudad de Nueva York instalará bolardos de seguridad para peatones en puntos clave de la ciudad, en respuesta al reciente ataque terrorista en el que hubo 8 víctimas mortales, tras ser embestidas por un camión en el vecindario de Tribeca, en Manhattan.

Varios concejales, funcionarios electos y defensores del transporte pidieron este jueves a la Ciudad de Nueva York apruebe una propuesta de ley garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas neoyorquinos, mediante la colocación de bolardos o barreras de seguridad en zonas de alto volumen peatonal.

El concejal Ydanis Rodríguez que preside el Comité de Transporte junto a sus homólogos Corey Johnson, Jumaane Williams y Margaret Chin están patrocinando el proyecto de ley Intro 1658, que requeriría la instalación de bolardos frente a escuelas, plazas y corredores ya determinados dentro del plan de seguridad vial conocido como Vision Cero.

Según se hizo conocer, el proyecto de ley fue presentado y debatido ante el Comité de Transporte el pasado junio y está a la espera de una votación por parte del Concejo en pleno; sin embargo, tras el reciente ataque, los proponentes exigen que las barreras de seguridad se instalen de inmediato, antes de que la legislación sea sometida a votación.

De acuerdo a los patrocinadores de la medida, la mayor urgencia de proteger a los peatones se debe, en parte, a que cada vez más, se están utilizando vehículos como armas de destrucción masiva. El ataque del pasado martes en la ciudad de Nueva York resultó en ocho muertes y once heridos.

“Necesitamos la instalación de más bolardos en las áreas de mayor congestión de la ciudad para la seguridad de los peatones de Nueva York. La ciudad es uno de los principales objetivos de este tipo de ataques y continuaremos trabajando juntos para evitar este tipo de tragedias”, dijo el concejal Rodríguez.

Paul White, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives insistió que el terrorismo vehicular es una amenaza real.

“Lo vimos en Charlottesville y lo hemos visto en Manhattan. Las mismas medidas que evitan que conductores temerarios dañen a peatones y ciclistas también pueden protegernos del terrorismo vehicular. Por consiguiente, la ciudad debe redoblar esfuerzos para proteger nuestros espacios públicos vitales, carriles para bicicletas y vías verdes”, agregó White.

De su parte Tim Tompins, presidente de Times Square Alliance, coincidió sobre la necesidad de incrementar la seguridad de los peatones.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con el NYPD y el Concejo en la instalación rápida y cuidadosa de bolardos adicionales en ubicaciones clave como en Times Square después del incidente de la primavera pasada. Estamos agradecidos por la consulta del NYPD con la comunidad de Times Square y apoyamos el uso inteligente y estratégico de bolardos y otros objetos para proteger al público”, dijo Tompins.

Entre tanto Steve Vaccaro, miembro fundador de StreetsPAC dijo que el aumento de la densidad es fundamental para el crecimiento de la ciudad, pero que esa densidad crea a la vez una mayor vulnerabilidad.

“A medida que los modos de transporte cambian hacia caminar y andar en bicicleta en respuesta a una mayor densidad de la población, tenemos que proteger los usuarios vulnerables en las calle para que no sufran daños, ya sea intencionalmente o por negligencia”, subrayó Vaccaro al tiempo de expresar que no hay razón para retrasar la instalación de bolardos para proteger las vías verdes y otras instalaciones clave de ciclismo contra la intrusión de vehículos, siempre que los bolardos no interfieran con los usos previstos de las área.