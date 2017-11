Lo que viene en deportes en el Área de la Bahía

Domingo 12 de noviembre

USA y Canadá en amistoso y por la superioridad femenil

Una vez más las grandes rivales norteamericanas se enfrentan en la cancha. En un encuentro de ida y vuelta, las jóvenes se encontrarán primero en Vancouver, Canadá, este jueves 9 de noviembre, y jugarán la vuelta el domingo 12 en San José. Esto marcará los encuentros 57 y 58 entre ambas escuadras, cuyo primer choque fue en 1986 en Minnesota, llevándose las estadounidenses la victoria por 2 a 0. De los 56 juegos entre las dos naciones, Estados Unidos ha dominado contundentemente a su vecina con 47 victorias, 3 descalabros y 6 empates. Algunas de las jugadoras son compañeras en los equipos de la Liga Femenil de Norteamérica, como por ejemplo la canadiense Cristine Sinclair, que enfrentará a sus compañeras del Portland Torn que juegan en la selección de USA. Sinclair es una jugadora excepcional. Veterana de ya 34 años, lideró la liga esta temporada como máxima goleadora con 8 goles. Esta peligrosa canadiense es la segunda máxima goleadora en el registro de FIFA con 168 goles, sólo detrás de la exestrella americana Abby Wambach, que cuenta con 184. Aunque USA cuenta con la extraordinaria jugadora Alex Morgan, así que será un encuentro muy parejo. No te pierdas su próximo encuentro en Avaya Stadium, este domingo 12 de noviembre desde las 6 pm. Sigue este emocionante choque de amazonas norteamericanas y disfruta de la actuación de las actuales campeonas del Mundial de futbol (quienes por cierto, se coronaron frente a Japón en Vancouver, Canadá). Boletos en las taquillas del Avaya. Más información en ussoccer.com

San Francisco recibe a los Gigantes de NY

Pues esperemos que los Niners hayan logrado su primera victoria ante los Arizona Cardinals, ya que se veía realmente muy difícil que le fueran a sacar el juego a Vaqueros y Águilas de Filadelfia. Los 49ers adquirieron a Jimmy Garoppolo de los New England Patriots (y estos a su vez tomaron a Brian Hoyer de San Francisco) lo que le da una nueva dimensión al ataque de los 49ers. La verdad es que Hoyer y Beathard son buenos, pero no pueden hacer milagros. El equipo necesita receptores seguros, férreos, además de una línea ofensiva arrasadora, que haga las veces de muro de protección al quarterback. Porque no importa cuántos buenos mariscales tengas, si no tienes protección ni apoyo en lo profundo el equipo no podrá ganar. Los Gigantes de Nueva york tienen los mismos problemas con un Eli Manning que va de mediocre a regular, y cuyos anillos de Super Bowl sólo muestran el poderío que tuvo su defensiva en el gran juego y no su talento como pasador. Hay rumores que sugieren que Manning podría ser negociado a los Jaguares de Jacksonville, algo que suena más a rumor que a realidad, pero el hecho duro es que Nueva York tiene serios problemas y ha ganado apenas un partido en la temporada (la verdad se ve muy difícil que le ganen este domingo 5 de noviembre a los Rams). Así pues, ya para cerrar este evento, los 49ers se ven más consistentes que los Gigantes y esperemos que logren cerrar su segunda (¿primera?) victoria de la temporada este domingo 12 de noviembre, en el Levi’s Stadium, a la 1:25pm. Boletos en taquilla y en 49ers.com

Sábado 18 de noviembre

Dragon House presenta su torneo 27

Esta es tu oportunidad de disfrutar de las artes marciales mixtas (MMA en inglés) antes de que se sienta el friíto de Navidad. En estos torneos en donde los golpes, patadas y candados dejan caras amoratadas y desmayados por todos lados, la emoción corre por todo el cuerpo. La Dragon House enfrenta a jóvenes promesas del octágono, originarios de todo California y sus alrededores. Hay 20 encuentros confirmados para esta edición 27, 12 de ellas entre profesionales del ring. En los cartones principales van Brandon Laroco, con 2 ganados y uno perdido, vs Adin Duenas, con 6 y 1. También irán Marcus Gaines (15-34) vs Ahmed White (1-0), quien busca ponerle otra estrellita a su joven récord. Estas peleas serán en jaula, así que te espera lo más rudo del deporte este sábado 18 de noviembre, desde las 4 pm, en el Kezar Pavilion en San Francisco. Compra tus boletos en taquilla o visita dragonhousemma.com