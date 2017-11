Un hombre enfermo afirma que una pequeña casa de 96 pies cuadrados le salvó la vida

Muchas personas tan solo necesitan un hogar momentáneo para encontrar la manera de reconstruir sus vidas

La comunidad de indigentes de Muncie, Indiana, ha recibido una gran ayuda.

Bridges Community Services construyó un grupo de pequeñas casas para personas sin hogar. Cada casa tardó alrededor de un mes en completarse.

Las seis casas tienen 96 pies cuadrados cada una y cuestan alrededor de $3,000 dólares por unidad. La organización revisó el historial de cada potencial residente para garantizar que la comunidad esté segura.

“Todos son investigados”, afirmó Susie Kemp, directora ejecutiva de Bridges Community Services. “Hacemos controles policiales a todos los que entran. No admitimos a ningún delincuente violento”.

Un hombre, Mark Stewart, afimra que este hogar le salvó la vida. Mark había vivido en su casa durante 30 años, antes de enfermar como para seguir trabajando y, por lo tanto, qudar incapacitado para pagar sus cuentas.

“No saben que me salvaron la vida”. Te dan un lugar para vivir. No estoy fuera del frío. Nunca he estado sin hogar antes “, dijo Mark. “Viví en mi casa durante 30 años. Me cuidé a mí mismo. Nunca me imaginé en la calle así “.

Mark está tratando de hacer la transición de regreso a un hogar apropiado.

Otro residente, Brandon May, está agradecido por el pequeño alojamiento.

“Cuando entras por primera vez, cuando estás acostumbrado a una casa grande, puedes pensar que costará acostrumbrarse, pero cuando piensas en dormir debajo de un puente o en un banco del parque, o dormir en un automóvil, esto es más que suficiente”, Brandon dijo.