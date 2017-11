Este utensilio para hacer el pavo puede causar un incendio en segundos

Mejor ni lo uses

Una freidora puede convertir tu evento de Thanksgiving en una tragedia.

Así lo alertó la Asociación nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y la Comisión de Seguridad del Consumidor (CPSC) en un video.

El clip publicado en noviembre del 2016 volvió cobrar vigencia ante la proximidad del Día de Acción de Gracias. Las imágenes busca alertar a las personas sobre los riesgos de este equipo.

Las imágenes muestran cómo en cuestión de segundos el utensilio explota en llamas y alcanza la vivienda.

De acuerdo con la agencia especializada en incendios, las freidoras de pavos causan un promedio de cinco muertes, 60 heridos y más de 15 millones de dólares en daños a la propiedad, cada año.

Algunos consejos de estas oficinas para evitar fuegos:

1. Descongela y seca el pavo completamente antes de cocinarlo.

2. La freidora debe usarse solamente en el exterior y no cerca de la vivienda.

3. No debes usar el equipo en el garaje o porche.

4. No excedas el límite de aceite en el envase.

5. Si notas humo, apaga de inmediato el suministro de gas.