Top 10: Rock mientras manejas

Arma tu playlist para las jornadas más largas.

Si la jornada ha sido agotadora, el peor cansancio nos llega a la hora de sentarnos al volante. Ahora que, si el agotamiento es mucho, lo mejor es no conducir y tomar una buena siesta. Si no hay otra opción que no sea manejar, te recomendamos las siguientes 10 canciones para que recuperes la potencia. Y por favor, a los amantes del pop les recomendamos que se abstengan.

¡Comenzamos!

10 Speed King: Deep Purple

De hace algunos ayeres (1970), Speed King es una obra maestra y una muestra de energía y auténtico rock para llevar en carretera. El fallecido Lord hace lo que quiere con los teclados mientras Richie Blackmoore hace suya, una vez más, a su adorada guitarra. La voz inconfundible de Gillan matiza a la perfección una canción de época. ¡Rock!

9 Rearviewmirror: Pearl Jam

Eddie Vedder y su banda nos entregan un tema lleno de poder y furia. Perfecto para ir en al auto y olvidarse del pesado tráfico resulta Rearviewmirror, un sencillo que se extrae de su segundo LP en estudio: Versus. Y sí, como dice la canción, a veces hay que ver las cosas desde el retrovisor para entender bien lo que pasó. ¡Súbele el volumen!

8 Detroit Rock City: KISS

La legendaria banda KISS tuvo muchos éxitos a lo largo de su prolongada carrera, pero uno de los mejores temas es Detroit Rock City. A pesar de esa pinta de “malos”, la música era bastante digerible, pero siempre “prendidona”. Aquí una gran muestra de su lado más rockanrolero. Además, Detroit es la Ciudad Motor.

7 Crazy Train: Ozzy Osbourne

El gran Ozzy nos presenta una canción que ya se ha convertido en un clásico: Crazy Train, una de sus mejores demostraciones en su etapa como solista y ni qué decir del “solo” de guitarra… una monumental muestra de talento y rock a cargo de Randy Rhoads. Una de las épocas más obscuras de Ozzy, pero también de las que más se recuerdan gracias a su gran calidad musical.

6 Thunderstruck: AC/DC

El disco The Razors Edge, publicado en 1990, arrancaba con esta canción, Thunderstruck, que deja en claro que los australianos saben bien cómo hacer rock sin importar la edad. Uno de los mejores antídotos para el aburrimiento es AC/DC casi en todas sus presentaciones; sin embargo, esta es una de nuestras favoritas. El coro es una delicia.

5 Breaking the Law: Judas Priest

Los británicos de Judas Priest son identificados en gran parte del mundo por esta canción: Breaking the Law. Un clásico del rock de hace algunos años, sigue vigente para los que gustan de esta corriente, pero sobre todo para los que no se quieren pasar un mal rato a bordo del auto en casos de tráfico. Sólo una cosa: ¡respetemos la ley!

4 Runnin’ Down a Dream: Tom Petty and The Heartbreakers

Se trata del segundo sencillo del disco Full Moon Fever, de 1989. Aunque puede parecer no tan rockera como los ejemplos anteriores, sí que nos funciona a la hora del tráfico. Además, el riff de la guitarra es uno de los sellos propios de esta buena canción, Runnin’ Down a Dream. Hoy ya no tenemos a Petty de cuerpo presente, pero su música se quedará por siempre.

3 Born to be Wild: The Cult

Aunque no es original de esta banda, la verdad es que esta versión nos gusta más. Extraída del disco Electric de 1987, los comandados por Ian Astbury le hacen los honores al tema original de 1969 interpretado por los canadienses de Steppenwolf. Una canción que pone a rockear al más aburrido.

2 Fuel: Metallica

Una canción que nos deja en claro los riesgos de la conducción temeraria y que también pone en evidencia que Metallica y su ReLoad bien valen la pena. El álbum es de 1997, pero suena tan actual que cuesta creer que hace 17 años que se lanzó.

1 Rock And Roll: Led Zeppelin

Sin palabras.