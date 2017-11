Reglas y todo lo que tienes que saber sobre el sorteo del Mundial Rusia 2018

La justa mundialista toma color a horas del evento que marcará el destino de las 32 selecciones clasificadas

Maria Komandnaya, la periodista rusa que estará al frente de la ceremonia junto al ex goleador Gary Lineker, llevó adelante el simulacro. Diego Forlán, una de las leyendas mundialistas que sacarán las bolas de los copones, hizo lo suyo.

Y un equipo conformado por responsables técnicos y artísticos brindaron algunos detalles de lo que será el show. Mientras afuera del Palacio del Kremlin el frío no da tregua -la nieve ya es parte del paisaje moscovita-, el sorteo del Mundial Rusia 2018 entra en calor. Y toma color a horas del evento que marcará el destino de las 32 selecciones clasificadas.

En el marco de las conferencias de FIFA en la antesala del sorteo, esta mañana se presentó un “Detrás de escena”, en el que se explicaron los tiempos de la ceremonia (durará una hora y después tendrá una zona mixta donde los entrenadores de cada grupo hablarán con la prensa) y se realizó un pequeño simulacro para explicar cómo serán las reglas a la hora de las bolas y los copones.

Perú, la última selección clasificada, cayó en el grupo de Rusia, el anfitrión. Para el equipo dirigido por Ricardo Gareca podría significar un alivio si se da el pronóstico, ya que los rusos son los de peor ranking FIFA entre los cabezas de serie.

El sorteo comenzará este viernes 1 de diciembre, con una pieza interactiva y todos los detalles desde el Kremlin.

El show del viernes

A las 10 am ET / 9 am Centro / 7 am PT será la hora de la alfombra roja, con la presencia de los entrenadores de las selecciones clasificadas y las leyendas que estarán a cargo del sorteo.

Tras conocer los cruces, los técnicos de las selecciones presentes hablarán en la zona mixta, que comprende ocho zonas repartidas según cada grupo.

LAS REGLAS

En el grupo A estará Rusia, cuya bola roja será la primera en ser extraída de los bombos. Como es habitual en esta ceremonia, después se sacará una bola al azar a partir de un bombo de selecciones, y luego otra a partir de uno de los bombos de grupos, lo que determinará la posición en la que jugará el equipo en cuestión.

Luego se determinarán las zonas en las que jugarán los otros siete cabezas de serie: Alemania, Brasil, Francia, Portugal, Polonia, Argentina y Bélgica. Estos equipos serán distribuidos entre los grupos B y H, siempre en el primer lugar de cada grupo (B1, C1, D1, y así).

Después se procederá a seleccionar a los equipos del segundo bombo, integrado por España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. Con el agregado de que Uruguay, Colombia y Perú no podrán formar parte de los grupos de Argentina o Brasil al pertenecer todos a la Conmebol.

Luego se procederá a la distribución de los equipos del bombo 3: Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán.

Por último se sortearán los países del bombo 4: Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudita.

El sorteo no podrá asignar a una misma zona dos equipos pertenecientes a la misma confederación.

Leyendas y copones

Diego Maradona, Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafú, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Carles Puyol y Nikita Simonyan serán las leyendas mundialistas que serán responsables de retirar las bolas de los copones. Siete son representantes de selecciones campeonas del mundo, mientras que Simonyan, de 91 años, es un antiguo jugador de la Unión Soviética. “Es una gran alineación”, señaló Gianni Infantino, el presidente de FIFA. Un Dream Team que estará acompañado por Gary Lineker y Maria Komandnaya.

“Mi vestuario en el Kremlin es como el ascensor de Donald Trump”, escribió Lineker en su cuenta de Instagram (@garylineker). En la foto se puede ver una silla verde con bordes dorados y un espejo representativos del lujo del palacio.