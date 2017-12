Conor McGregor sufre un “grave peligro”, aseguran en Irlanda

Una riña del campeón de la UFC enciende los ánimos de la mafia de Dublín

Conor McGregor está metido en serios problemas, incluso, medios irlandeses aseguran que corre peligro la vida del campeón de las artes marciales mixtas.

De acuerdo con información publicada por Infobae.com, el peleador irlandés protagonizó una riña en un bar con uno de los miembros de la mafia más peligrosa de Dublín.

“Conor McGregor está en un lugar muy peligroso en este momento. Él ha entrado en conflicto probablemente sin culpa propia, con un grupo de personas muy, muy peligrosas que están atadas con los Kinahans”, señaló el reportero criminal de Irlanda, Paul Williams.

La principal versión señala que McGregor goleó al narcotraficante Gtraham “The Wig Whelan“, luego de una fuerte discusión, en la que también estuvo involucrada una tercera persona.

“A estas personas no les importa quién sea Conor McGregor, lo que representa, lo poderoso que es, lo arrastrarán al pozo negro. Está potencialmente en peligro muy serio. Ha terminado cruzando espadas, accidentalmente o no, con algunas personas muy, muy influyentes, que podrían representar una amenaza muy seria para su seguridad, y potencialmente su vida. Y no digo eso a la ligera”, detalló el periodista irlandés.

La estrella de UFC publicó en sus redes sociales una fotografía que podría resultar un mensaje para el grupo mafioso, a la que tituló “El Famoso” y en donde sólo muestra sus ojos.