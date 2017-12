Sunil Gulati renuncia a reelección como presidente de US Soccer

Será el fin de la era de mayor crecimiento del fútbol en Estados Unidos

Sunil Gulati, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer), dejará de buscar un tercer mandato al frente de la entidad.

El dirigente confirmó a ESPN su decisión de no buscar la reelección por segunda vez.

“Lo he pensado mucho, he hablado con personas en diferentes posiciones, entre ellos los que quieren que me lance de nuevo”, dijo Gulati. “Pero al final, creo que lo mejor en lo personal, y para la Federación, es que llegue alguien nuevo”.

Gulati está al frente de US Soccer desde 2006. Bajo su guía el deporte ha crecido notablemente en Estados Unidos y las finanzas de la Federación han tenido los ingresos más altos de la historia. También se ganó un Mundial femenil.

Sin embargo, la eliminación de la selección masculina del Mundial de Rusia 2018 trajo una nube gris a su legado. Gulati reconoció que ese fracaso afectó su decisión final.

“La derrota contra Trinidad fue dolorosa y desató emociones muy fuertes. Para ser honesto, eso ha eclipsado muchas otras cosas que son importantes. Justo o no, tengo que aceptar eso y pienso que es tiempo para otra persona”, añadió.

El nuevo presidente será elegido en marzo. Los exjugadores Eric Wynalda y Kyle Martino son algunos candidatos. La noticia de Gulati llega un día después que circulara el rumor que Kathy Carter, de Soccer United Marketing, el brazo mercantil de la MLS, lanzará su candidatura al cargo.

Parte de la responsabilidad del nuevo dirigente es conseguir la sede del Mundial de 2026 que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá.