Video: José Eduardo Derbez sale del programa ‘Hoy’

José Eduardo Derbez se despidió de ‘Hoy’ luego de ser parte del programa matutino cerca de tres meses.

El hijo de Eugenio Derbez dijo unas palabras dirigidas a sus compañeros conductores como al productor, al inicio del programa.

“Quería compartirles que con mucha tristeza me retiro de este programa, tristeza y alegría porque me retiro para hacer lo que también me encanta, que es hacer novelas, me encanta lo que hago, también me encanto estar aquí y les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el cariño que me dieron desde el primer programa, fue tanto cariño que me quede sin palabras.”

También agradeció al público que o veía todas las mañanas.

“También quiero agradecer al público por recibirme en sus casas y pues muchas gracias. Gracias a Reynaldo, gracias por abrirme las puertas de este programa, gracias a todos los camarógrafos, técnicos y todos los chicos de este foro, los quiero mucho. Este no es un adiós sino un hasta pronto”, aseguró.

Cabe señalar que algunos medios manejaron que la seriedad de José Eduardo no logró hacer clic con el público.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez llegó a sustituir a Paul Stanley, quien se rumora podría entrar de nuevo al matutino.

POR: Daniela Zuñiga