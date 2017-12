Dirigentes mayas visitan Oakland en defensa de su cultura

En un encuentro catalogado como una “extraordinaria” oportunidad, residentes de la ciudad de Oakland tuvieron la oportunidad de conocer –de la voz de algunos de los propios protagonistas– pormenores sobre el proceso de autonomía y autodeterminación indígena por el que atraviesa México.

En una gira informativa, los dirigentes mayas y representantes de la Universidad de la Tierra en Oaxaca y Chiapas, Ángel Rafael Kú Dzul y Valiana Alejandra Aguilar Hernández, manifestaron que las llamadas instituciones democráticas en México se “caen a pedazos”, que ya no importa si está alguien “más de izquierda o más de derecha” porque “ese sistema está muerto… totalmente destruido”, dijeron.

Marichuy: la primera indígena candidata a la presidencia

Los dirigentes también informaron sobre la postulación de María de Jesús Patricio Martínez –conocida como Marichuy– como candidata indígena para las elecciones presidenciales de 2018, a partir de una iniciativa conjunta entre el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En mayo pasado y en un proceso de consulta de tres meses entre 543 diversas comunidades indígenas del país, se creó el Consejo Indígena de Gobierno y se acordó buscar el registro de Marichuy como candidata presidencial ciudadana (sin un partido político). Marichuy se convertiría así en la primera mujer indígena candidata a la presidencia mexicana.

“Muchas comunidades dijeron que no es para llegar al poder. Ese poder podrido de arriba no lo queremos. Queremos recuperar el poder que tenemos los pueblos de hacer las cosas. Poder trabajar en colectivo, poder tomar acuerdos, poder gobernarnos a nosotros mismos. Vemos esto como una nueva forma de hacer política. Porque la candidata fue elegida por una asamblea a diferencia de los otros candidatos que se asumen así mismos”, dijo Kú..

“Fue y es la palabra de las comunidades la que está haciendo retumbar a México y está haciendo temblar a los políticos porque se dan cuenta que su manera de hacer política esáa podrida y se está cayendo,” agregó Kú, maya de la península de Yucatán y miembro de la organización Ka’ Kuxtal Much Meyaj para la defensa y rescate de las semillas nativas en Campeche.

Universidad de la Tierra: parieron nuevos mundos

También explicaron el concepto de la Universidad de la Tierra, un espacio de aprendizaje colectivo donde se reflexiona sobre la realidad actual para crear herramientas. “Es más que una escuela, es una alternativa a la educación”, dijo Kú.

“No hay ni maestros, ni alumnos, ni salones de clases. Es un espacio de aprendizaje entre todas y todos. Tenemos que organizarnos para ese nuevo tiempo que está viniendo…, queremos tejer puentes y relaciones con nuestros hermanos y hermanas que están en la ciudad. Sabemos que hay personas que ya se están organizando y que ya parieron estos mundos nuevos y que lo único que necesitamos hacer es tejernos más, conectarnos más”, dijo Aguilar, una maya de Sinanché que ha participado en diferentes colectivos, luchas y resistencias relacionadas con la regeneración del tejido social comunitario y ha trabajo especialmente con mujeres mayas en la Península Yucatán. Actualmente vive en una pequeña comunidad de Oaxaca y colabora en la Universidad de la Tierra, donde coordina el área de intercambios estudiantiles y de talleres “Cultivando dignidad”.

En California, los dirigentes indígenas mayas participaron en una serie de encuentros denominados ‘Herramientas Conviviales’, organizados por Unitierra Califas y en Oakland por el Comité de Apoyo a Chiapas. Según Aguilar, la autogestión y el autogobierno son parte de una nueva forma de hacer política. “Crear una nueva forma en cómo nos gobernemos, más allá de las estructuras de la democracia formal, y las instituciones”, dijo.

En defensa de la cultura maya

Kú aseveró que la autonomía de los pueblos indígenas es importante porque las instituciones educacionales no indígenas no reflejan las necesidades del pueblo maya. Por ejemplo, cuando algún joven regresa de la universidad a la comunidad “algo cambio en él o en ella. Regresan con esa idea del desarrollo y quieren que en la comunidad hayan carreteras, internet, haya más escuelas… Pero para nosotros eso no es lo más importante. Para nosotros no existe esa manera de ver el mundo desarrollado. Nosotros pensamos el mundo con esa idea de una vida buena. Poder sembrar nuestra comida, poder organizarnos, poder hacer que nuestra lengua siga viva, que la palabra de las abuelas y los abuelos se mantenga y sea respetada. Eso es para nosotros la vida buena”, dijo Kú.

Para Aguilar, la nueva forma de hacer política se va a lograr “creando una alternativa, desmantelando pacíficamente el régimen mediante el ejercicio del poder de abajo”.