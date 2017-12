30 animales en adopción tras rescate de las peores condiciones

Autoridades del Sur de California informaron que decomisaron 27 perros y 3 gatos de una casa ubicada en el área de Beaumont, porque en la vivienda se estaba registrando un caso extremo de acumulación de objetos y basura.

El Departamento de Policía de Beaumont señaló que el hallazgo ocurrió en una casa de la cuadra 1200 de la avenida Beaumont, donde además se encontró que ahí viven cuatro adultos y cuatro niños, que van de los 3 a los 14 años de edad.

Según el reporte oficial, agentes encontraron restos de orina y excremento en la cocina y recamaras, lo que hizo que también se solicitara la presencia del Servicio de Protección a Niños.

Los animales ahora se encuentran en poder de la organización Ramona Humane Society, en la zona de San Jacinto, y todos ya están en condición de ser adoptados para recibir el cariño y atención que necesitan.

Los interesados en añadir una de estas mascotas a su vida, deben llamar al número de teléfono (951) 654-8002.

Beaumont Police Department and ACO impounded 27 dogs and cats yesterday during an investigation at a home in Beaumont. If anyone is looking to adopt an animal this Christmas season consider contacting @RamonaHumaneSoc to take in one of the animals brought in yesterday pic.twitter.com/diDsWNeuTK

— Beaumont Police Dept (@BeaumontCA_PD) December 21, 2017