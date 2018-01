El cínico y desalmado mensaje de Donald Trump para los indocumentados

El presidente Donald Trump volvió a dejar claro su cinismo en relación a sus duras políticas migratorias que tienen a miles al borde de la deportación.

El presidente, Donald Trump, pronosticó hoy que los hispanos y los defensores de los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” acabarán abandonando a los demócratas y “enamorándose” de los republicanos y de él, e insistió en la necesidad de construir el muro con México.

“Los demócratas no están haciendo nada por DACA, solo están interesados en juegos políticos. ¡Los activistas a favor de DACA y los hispanos se pondrán duros con los demócratas, y empezarán a ‘enamorarse’ de los republicanos y de su presidente! Nosotros buscamos RESULTADOS”, escribió Trump en Twitter.

Democrats are doing nothing for DACA – just interested in politics. DACA activists and Hispanics will go hard against Dems, will start “falling in love” with Republicans and their President! We are about RESULTS.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018