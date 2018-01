Demandan a SoCal Edison alegando que su equipo fue responsable del incendio Thomas

Los demandantes afirman que sí hubo fuertes vientos en el área en diciembre, pero nada fuera de lo común

Varias demandas presentadas en contra de Southern California Edison (SCE) alegan que la compañía no asumió su responsabilidad de monitorear su equipo en Santa Paula, el cual pudo haber ocasionado el incendio Thomas que ha arrasado a cientos de miles de acres en el sur de California.

Además de los miles de negocios y hogares que fueron destruídos, el incendio Thomas cobró la vida del bombero Cory Iverson y una mujer mayor de edad, quien estrelló su auto al intentar huir de las llamaradas.

Uno de los litigios es una demanda judicial colectiva que reclama negligencia por parte de la empresa con sede en Los Ángeles.

La demanda, presentada por el abogado William Weilbacher, afirma que cuando comenzó el incendio en diciembre de 2017, hubo fuertes vientos en el área, pero nada fuera de lo común. Durante ese tiempo, el equipo de SCE falló y, por ende, ocasionó el incendio, según los documentos judiciales.

Los demandantes también afirman que SCE no conservó, operó ni diseñó adecuadamente el equipo que fue la fuente del incendio, y que la empresa no se hizo cargo de las áreas de vegetación circundante y no implementó medidas de protección para evitar el incendio.

De acuerdo con la cadena ABC, el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios dijo estar investigando si el equipo de SoCal Gas es el origen, no solo del incendio Thomas Fire, sino de otros incendios que estallaron en el sur de California.