Encuentra diez extraños en su casa que se niegan a marchar

En épocas de ausencia del domicilio habitual es importane notificar a los vecinos para que no haya ningún movimiento extraño en la vivienda y nadie la ocupe ilegalmente

Crystal Taylor, de Oklahoma, se fue de vacaciones durante una semana y media, y al regresar a su hogar se encontró a 10 completos extraños viviendo en su casa con cinco gatos y un perro.

Los ocupantes ilegales destrozaron por completo su casa. En solo unos días, el domicilio estaba infestado de cucarachas, colillas de cigarrillos, manchas y basura en todas partes.

Los culpables entraron por la puerta del garaje y convirtieron la casa de Crystal en una zona de ocio, celebrando fiestas en la piscina y destrozando el patio trasero.

Los vecinos, extrañados, finalmente llamaron a la policía.

Lo más desconcertante es que uno de los ocupantes ilegales afirma que tenía todo el derecho de estar allí.

Cherie Chewning afirma que encontró la casa en Craiglist. Ella dice que firmó un contrato de arrendamiento para vivir allí con los compañeros de cuarto.

“Fue el segundo o el tercer día [cuando] notamos que las llaves no abrían correctamente ninguna de las puertas”, afirmó Cherie a . “Lo siento. No tuve nada que ver con eso. Soy inocente en esto. No estafé a nadie “.

Sin embargo, Crystal no cree la historia de Cherie y la obligó a marcharse.

La mejor manera de prevenir a los ocupantes ilegales es notificar a los vecinos.