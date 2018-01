Exigen libertad de estudiante de Berkeley detenido por Patrulla Fronteriza en San Diego

NEW CALL TO ACTION TO #FREELUIS: Luis is now under ICE custody, which means we must be louder in our demands to ensure Luis can come home! Call ICE San Diego Field Assistant Director Joseph Greene at 619.661.3820 and urge for him to grant Luis Angel Mora-Villota (A#216265396) prosecutorial discretion! "Hi my name is _________ and I am a concerned community member calling in support of Luis Angel Mora-Villota (A#216265396), a 20-year old transfer student at the University of California, Berkeley, Southwestern College graduate, and a beloved part of our community. I am calling to request for ice to use prosecutorial discretion and release Luis immediately." Additionally, you can e-mail the field director to let them know that to bring Luis back at gregory.j.archambeault@ice.dhs.gov and joseph.t.greene@ice.dhs.gov! #FreeLuis! Also, feel free to share his YouCaring account to ensure we have the funds necessary to free him once bond is set: https://www.youcaring.com/luismora-1059340 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – LLAMADA URGENTE PARA LA #LIBERTADPARALUIS Mientras que los políticos continúan predicando que están trabajando para proteger a los jóvenes inmigrantes, su pasividad para aprobar un DREAM Act justo para la comunidad ha llevado a la detención de uno de nuestros compañeros por la patrulla fronteriza. Luis Mora está detenido por Custom Border Protection (CBP) a la espera de ser transferido a la custodia de ICE, tenemos que activar nuestras redes de solidaridad ahora. Lo que podemos hacer es llamar al director regional de ICE San Diego, Joseph Greene 619.661.3820, e insistir a que le otorgue a Luis Angel Mora-Villota (A # 216265396) discreción de la fiscalía. "Hola, mi nombre es __ y soy un miembro de la comunidad preocupado por el bienestar de Luis Angel Mora-Villota (A # 216265396), un estudiante de 20 años, actualmente estudiante en la Universidad de California, Berkeley, Luis es graduado de el Colegio Comunitario Southwestern, y un miembro querido de nuestra comunidad. Estoy llamando para pedirle a Ice que utilice la discreción fiscal y libere a Luis inmediatamente."

A post shared by UndocuMedia #cleanDreamAct (@undocumedia) on Jan 4, 2018 at 7:37pm PST