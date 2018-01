¿Qué actrices vestirán de negro esta noche en los Globos de Oro?

Queremos que todos los sobrevivientes de violencia sexual sean escuchados #nomas #timesup #metoo @timesupnow Join me! Sign the statement of solidarity & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: http://timesupnow.com

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jan 2, 2018 at 2:54pm PST