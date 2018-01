Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Jueves 11

Adiós a la pista de hielo

Este es el último fin de semana que opera la pista de hielo instalada en el Pershing Square (532 S. Olive St.,Los Angeles). Ubicada entre los inmensos e icónicos edificios del centro de Los Angeles, es una de las pistas más grandes de la ciudad. Como cada año, regresará el próximo noviembre, cuando cumpla 21 años desde la primera vez que hizo su aparición en este punto de la ciudad. Esta noche habrá DJ de 7 a 9:3o pm. Admisión $9; renta de patines $4. Abierta de 10 am a 11 pm. Informes holidayicerinkdowntownla.com.

Semana de la hamburguesa con queso

La historia dice que un tal Lionel Sternberger inventó eso de ponerle queso a una hamburguesa. Eso sucedió en 1924 en Rite Spot, el lugar donde cocinaba en Pasadena. Entonces nació la “cheeseburger” y las decenas y decenas de variaciones en todo el país. Esto fue lo que inspiró a Pasadena a hacer honor a este genio de la cocina con una semana dedicada a la hamburguesa con queso. Más de 40 restaurantes de esa ciudad ofrecerán creaciones especiales y los comensales podrán participar en el Cheeseburger Challenge para determinar cuál fue mejor preparación. Este festival termina el viernes. Más detalles y nombres de los locales que participan en pasadenarestaurantweek.com.

Viernes 12

Exhibición de Batman

El Hollywood Museum (1660 N. Highland Ave., Los Angeles) mostrará “The Batman ’66”, una exhibición que consiste de cuatro secciones, el Wayne Manor, La Baticueva, la Galería de los Súper Villanos y los Coleccionables de Batman ’66. Rinde tributo a la memoria de Adam West, de Burt Ward y al icónico show, que todavía se transmite en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Con trajes originales, utilería del show que no se ha visto desde que se transmitió la serie, de 1966 a 1968, el Batimóvil y la Baticicleta, entre otros objetos. Abierto de miércoles a domingo de 10 am a 5 pm. Entradas $5 a $15. Informes (323) 464-7776 y thehollywoodmuseum.com.

Sábado 13

Los Camperos en el Getty

Como parte de la serie Sounds of LA, que presenta el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), el Mariachi Los Camperos ofrecerá un concierto en el que tocará algunos de los temas más representativos de sus más de 50 años de trayectoria. El grupo, fundado por Natividad Cano, ahora está liderado por Jesús Guzmán, quien ha continuado con la tradición de Cano de llevar la música mexicana a los mejores teatros del mundo. Sábado a las 7 pm, y domingo a las 4 pm. Entrada gratis,pero es necesario reservar. Show en el auditorio Harold M. Williams. Informes getty.edu/360.

Sinfonía para niños

El programa de la LA Phil, Toyota Symphonies for Youth, está enfocado en esta ocasión de Dvořák, de quien interpretará la Novena Sinfonía. Como ya es tradición, estos conciertos que se realizan en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles), están diseñados para niños de 5 a 11 años, y en ellos se enseña al público la belleza de la música clásica a través de la fantasía del teatro. Antes del show, hay varios talleres que están incluidos con el boleto de entrada. 11 am. Boletos de $22 a $26. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Show de autos monstruosos

El espectáculo Monster Jam está celebrando 25 años de chocar autos y de volar por los cielos máquinas de 2 mil caballos de fuerza. Ahora, esta adrenalina regresa a entretener a las familias del sur de California con varios shows en el Angel Stadium (2000 E. Gene Autry Way, Anaheim), donde el espectáculo promete mostrar más acción, batallas, carreras y más trocas que nunca. Entre los autos que se verán en acción están Grave Digger, Max-D driven, El Toro Loco, Megalodon, Whiplash y Mutant. Shows el 14 y 28 de enero y el 10, 24 y 25 y de febrero. 6:30 pm. Boletos $25 a $75. Informes MonsterJam.com.



Hello Kitty de visita

Hello Kitty nunca pasa de moda, y menos ahora que tiene su propio camión de café. La “niña” –porque hay que aclarar, no es una gata, según sus creadores– más longeva y conocida de Japón, tiene un Hello Kitty Cafe Truck, y estará de visita en el Westfield de Culver City (6000 Sepulveda Blvd., Culver City) a partir de las 10 am y hasta las 8 pm. El camión estará estacionado cerca de las tiendas Forever 21 y Macy’s. Se estará regalando chucherías, mientras duren existencias. Informes (310) 390-5073 y westfield.com/culvercity.

Celebración a Luther King

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) celebrará por tres días –termina el lunes– el legado del doctor Martin Luther King. Se recordará a este activista y humanista a través de arte creativo y colaborativo y de relatos de cuentos. Se enseñará a los niños a descubrir las formas que se puede servir e incluir a otros para hacer comunidades más fuertes. De 10 am a 5 pm. Entrada $13. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Martes 16

Sesión con Jodorowsky

Como parte de la exhibición “Blum & Poe by pascALEjandro”, una colaboración entre Alejandro Jodorowsky y Pascale Montandon-Jodorowsky, el Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) proyectará la más reciente cinta de Alejandro Jodorowsky, “Endless Poetry”, en el Billy Wilder Theater del museo. Después de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas con ambos artistas. 7:30 pm. Entrada gratis. Informes (310) 443-7000 y hammer.ucla.edu.