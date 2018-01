Mujer celosa manda a matar a la “otra”; asesinos asfixian a la que no era

De acuerdo con las autoridades, a pesar de darse cuenta que no era la persona que buscaban, el dúo asesinó a Janice Zengotita-Torres

Dos personas fueron contratadas para matar a una mujer mediante paga, pero terminaron asesinando a otra fémina.

Tres personas fueron arrestadas en relación con el asesinato de Janice Zengotita-Torres, de 42 años, en Florida, informaron medios locales este viernes.

Las autoridades del condado de Osceola indicaron que Ishnar Marie Lopez, celosa porque “el hombre que amaba” tenía a otra, mandó a matar a la mujer.

A esos fines contrató a Alexis Ramos y a su novia, Glorianmarie Quiñones Montes.

La pareja supuestamente ubicó la noche del domingo a la mujer que creían era la que buscaban, Zengotita-Torres, en el exterior de la tienda Ross Dress For Less en el centro comercial The Loop, cerca de Kissimmee.

A pesar de darse cuenta que no era la persona que buscaban, el dúo interceptó y ató a la mujer y le cubrió la cabeza con cinta adhesiva y bolsas de basura.

El alguacil Russ Gibson indicó que Ramos golpeó a la mujer hasta dejarla inconsciente; ésta terminó asfixiada por las bolsas en su cabeza.

Posteriormente, los sospechosos condujeron el vehículo de Zengotita-Torres hasta la avenida Tomoka y Bennett Lane, en Ormond Beach, y lanzaron su cuerpo. El auto fue abandonado en la avenida Holden en el condado Orange.

Empleados de la compañía de cable Spectrum encontraron el cadáver este lunes a eso de las 9 a.m.

López fue arrestada la mañana del viernes cuando intentaba utilizar un cajero automático; no se precisó la ubicación.

Ramos y su novia fueron arrestados, posteriormente, en un hotel del referido condado.