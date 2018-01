Astrología: ¿Sigues soltero por culpa de tu signo?

Te compartimos cuáles son los puntos negativos de los astros para que puedas tomarlo en cuenta y así saber en qué estás fallando

Según el comportamiento de cada signo se puede intuir la razón por la cual una persona sigue soltera. En muchas ocasiones la alineación de los planetas en tu casa astral puede dictaminar el comportamiento que tu astro rey tendrá en una relación de índole amoroso, según reportó el portal Infobae. Por eso, a continuación te compartimos cuáles son los puntos negativos que tiene cada signo y que puedes tomar en cuenta para abrirte a tener una relación amorosa estable.

Aries

Este signo disfruta mucho de su libertad en independencia, y en ocasiones le cuesta mucho compartir su tiempo libre con otra persona, aún cuando sienta atracción por ella. Por esta razón, sí Aries no hace tiempo para convivir, muy rara vez logrará obtener una relación estable que fluya. “Ariano”, debes poner de tu parte.

Tauro

Tenemos un problema. Tauro tiene un tipo específico de persona con la que cual le gustaría salir, y no le importa sí conoce a alguien que llame su atención, sí éste no cumple con sus expectativas, Tauro dirá adiós. Este toro del zodiaco debe bajarle un poquito, para que pueda ver que hay muchas más posibilidades de las que cree.

Géminis

Los “geminianos” se imponen límites en el amor, ya sea por jóvenes o adultos, ellos siempre tienen un pero para una relación y no acaban de decidirse. Lo mejor que este signo puede hacer es arriesgarse un poco más.

Cáncer

En algunas ocasiones Cáncer vive mucho en el pasado, añorando el amor que ya pasó, y eso no le permite concentrarse en lo que ahora está en sus manos poder vivir y disfrutar. Cáncer, deja que el amor te sorprenda y vive el presente.

Leo

Los leones del zodiaco están abiertos a conocer gente, pero últimamente se encierran más en lo que puedan crear a través de las redes sociales. Esto los ha hecho tejer una red de seguridad que les permite acrecentar sus habilidades y presumir en ocasiones más de la cuenta, en lugar de dejarse llevar y conquistar en el cara a cara. En donde también son de armas tomar, cuando recuerdan el orgullo de cacería que los caracteriza.

Virgo

Tienes que aprender a relajarte. Tu signo tiende a ser perfeccionista, y por esta razón tienes altos estándares en cuanto a las personas con las que estás dispuesta o dispuesto a salir. Está bien tener gustos elevados, o como quieras llamarle, pero tienes que recordar que puedes encontrar grandes joyas en aquellas personas “normales”, en ellos también hay perfección.

Libra

Mereces el amor. Que en el pasado te haya ido mal, eso no quiere decir que el presente o el futuro será desalentador, al contrario. Date un chance y deja que el amor llegue, respira un poco y deja las cargas del pasado atrás. Disfruta de lo que viene en camino y aprende de tus errores.

Escorpio

Tu problema está en que aquello que tanto te gusta porque también juega en tu contra. Al escorpión del zodiaco le encanta la soledad, pero cuando esta termina siendo muy larga caes en pensamientos exageradamente pesimistas. Luego, el siguiente error consiste en tu mente crea escenarios a cuál más negativo. Cuando por fin encuentras a una persona, empiezas a imaginarte lo peor, y eso te hace ver fantasmas donde no los hay. Relájate un poco y disfruta de lo que tienes hoy, o de lo que tendrás mañana. Malos momentos siempre habrán, pero así es la vida.

Sagitario

Tu de verdad que no le temes al amor. Le temes a aburrirte muy rápido, y por eso no te confías en una relación. Pero piensa en un escenario mejor. ¿Qué tal que te enamoras y al profundizar esa relación te encuentras con alguien que día a día te sorprende y te muestra otro cristal para ver la vida? Tienes más que ganar y mucho que perder sí decides descartar el amor de tu vida por temor.

Capricornio

Tu dedicación es admirable, tanto en el trabajo como en los estadios, pero, por favor que no se te olvide respirar. A veces estás tan centrado en tus cosas que no solo te olvidas del amor, sino que te descuidas de ti mismo. Toma en cuenta que puedes gozar del éxito en tu vida, y esto no significa que para obtenerlo debas estar solo. Acompañado hasta las penas saben mejor…

Acuario

A ti también te gusta pasar tiempo en solitario, y aunque te encanta el amor, tienes un pequeño problema con el qué dirán o con la percepción que tu pareja tendrá de ti. Esto hace que no logres sentirte plenamente cómodo y termines optando por la soledad. ¡Calma Acuario! Entiende que todas las personas son distintas y que primero debes tener confianza, para después encaminarte en un romance en donde puedas dar al igual que recibir.

Piscis

Eres muy generoso y te encanta que los que te rodean encuentren el amor antes que tú. Pero esto puede ser un problema cuando en tus prioridades están primero el resto de las personas y por último tú. Piscis, ciertamente a ti te caería bien un poco de egocentrismo. Ojo, un poquito nada más…