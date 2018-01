Cambio de compañía de seguro médico pone a temblar a trabajadores de los consulados en el mundo entero

Incrementan los costos de medicamentos, copagos y deducibles; y quieren que paguen tratamientos por su cuenta con la promesa de un reembolso

Una vez más los trabajadores de los consulados de México en Estados Unidos han puesto el grito en el cielo al enterarse que tendrán que pagar más por sus seguros de salud. Pero esta vez el problema se ha extendido a los trabajadores de los consulados y embajadas de México de todo el mundo.

“Después del Día de Reyes, nos avisaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores había cambiado la compañía de seguros médicos a todos los trabajadores temporales y los miembros del Servicio Exterior Mexicano”, dijo Dulce Flores, quien ha sido trabajadora temporal por más de 12 años para el Consulado de México en Los Ángeles.

“Para nosotros los trabajadores temporales (prestadores de servicios profesionales independientes) que en promedio ganamos 2,200 dólares al mes, y no podemos incluir como beneficiarios a nuestros dependientes, es un golpe muy duro”, comentó Flores.

Agregó que tienen el apoyo de muchos cónsules pero se trata de una medida que se decidió en la ciudad de México en las oficinas de la Secretaria de Relaciones Exteriores de la cual dependen los consulados de México en el mundo.

“Por ejemplo, los trabajadores temporales por una cita con el doctor, pagábamos 10 dólares. Con el nuevo seguro vamos a pagar algo así como 25 dólares. Para nosotros que tenemos bajos salarios, es un cambio muy brusco”, consideró Flores.

Reacciones por todo el orbe

Las quejas por el cambio de compañía de seguros médicos se han presentado en todas las representaciones diplomáticas de México por todo el mundo, desde California, hasta Portugal, Rusia y Asia.

Trabajadores del Consulado de México en San José, California dijeron que los términos, condiciones y pagos de los últimos años con las compañías de seguro médico han sido accesibles, y eso que los salarios han sido los mismos en los últimos 19 años y no se ha incorporado el alza a la vivienda, el costo a la inflación ni el aumento de los servicios médicos no cubiertos.

Hacen ver que el seguro médico es una prestación que compensa las bajas percepciones de los trabajadores profesionales independientes de los consulados.

“Sería deseable que la Cancillería busque las mejores condiciones para los asegurados en lugar de contratos por los que debe pagarse más por conceptos que antes eran gratuitos o requerían de un pago menor como el pago de medicamentos, copagos y deducibles”, se puede leer en una carta que salió del Consulado de México en San José.

La cónsul encargada en el Consulado de México en Portland, Dulce María Zamora Lezama denunció en una carta que en esa jurisdicción seis personas no han podido continuar su tratamiento debido a que no tienen cobertura para medicamentos o está fuera de su alcance en espera de un posterior e incierto reembolso.

Además 13 personas han cancelado citas médicas y de urgencias porque no cuentan con una póliza de cobertura de salud.

Dos personas, una de ellas con un avanzado embarazo de siete meses no ha podido hacerse exámenes clínicos porque se desconoce el esquema de cobertura para esos servicios y no cuenta con la póliza de cobertura de salud.

Para los jóvenes DACA que trabajan en los consulados, la situación es delicada porque al no tener acceso a seguro médico ni siquiera tienen la opción de viajar a México para recibir atención médica.

La Opinión está en espera de una reacción del Consulado de México en Los Ángels sobre las preocupaciones de sus trabajadores contratistas independientes y los miembros del Servicio Exterior Mexicano.

Cadena de malas noticias

Al encarecimiento de su cobertura de salud se suma a una serie de medidas que han golpeado a los trabajadores bajo la categoría de temporales que son los más desprotegidos de los consulados de México en Estados Unidos.

“Es muy preocupante y triste que quien debe protegerte, te victimice. Yo he defendido con todo al Consulado pero los trabajadores nos sentimos dentro de una película de terror”, dijo Dulce Flores, trabajadora temporal del consulado sobre ruedas de Los Ángeles.

Es la única que se atreve a alzar la voz. “Hay mucho miedo entre los trabajadores a hablar. Están hundidos en el terror de perderlo todo”, expreso.

Las cosas no son nada fáciles para los trabajadores temporales. En 2015 sostuvieron una huelga en demanda por un aumento salarial de 25% Llevaban años sin un alza. Solo les dieron un 4%.

Pero a partir de ese movimiento, las malas noticias no han cesado. En lugar de hacerles contratos a los trabajadores temporales por medio año, ahora se los hacen por tres meses. “Es decir que cada tres meses, el Consulado tiene el derecho de ya no renovarnos el contrato. Además nos vemos obligados a firmar una carta que dice que no podemos demandarlos”, dijo.

La no renovación del contrato significa quedarse sin empleo. Por si no fuera suficiente, sobre estos empleados temporales pesa una sentencia de despido.

Meses después de la huelga de los trabajadores de agosto de 2015, en diciembre de 2015, la administración del presidente Obama eliminó los permisos de trabajo para los dependientes de los trabajadores locales de las representaciones diplomáticas contratados por los gobiernos extranjeros para trabajar en Estados Unidos. La decisión incluía a los consulados de México. Antes un trabajador temporal podría obtener un permiso de trabajo para sus familiares.

Más tarde, se anunció que para 2021 ni a los propios empleados locales de los consulados, el gobierno estadounidense les renovara sus visas de trabajo.

Alrededor de 1,700 trabajadores tienen la visa A-2 gracias a su trabajo en los consulados de México en los Estados Unidos. En Los Ángeles, hay entre 130 y 140 empleados con dicho estatus migratorio.

En la práctica significa que el Consulado de México en Los Ángeles ya no le podrá darles visas de trabajo a sus más de 1,700 trabajadores quienes se quedarán en las sombras y sin un empleo. “Estamos aterrorizados”, dijo Flores. “Ahora los consulados tendrá que contratar solo residentes y ciudadanos. Pero quién siendo residente o ciudadano quiere venir a trabajar aquí con tan bajos sueldos”, cuestionó.