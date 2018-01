Super Bowl LII: Brady, el profeta

La longevidad del más grande quarterback de la historia es objeto de admiración y análisis... y esta vez asegura que su jersey no será robado

Cuando Tom Brady fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2000, el joven mariscal de campo de la Universidad de Michigan hizo una declaración dirigida a la franquicia de Nueva Inglaterra que con el paso de los años se volvió resonante y profética: “No se arrepentirán de haberme seleccionado”.

Aquí está Brady, con 18 temporadas a sus espaldas, en otro Super Bowl, el octavo para mejorar su propio récord de todos los tiempos.

“No quería fallarles a mis compañeros entonces y no les quiero fallar ahora. Esa parte de ser un competidor nunca ha cambiado”, dice Brady a los reporteros en el centro de medios del Super Bowl LII en Minneapolis.

Hace un año en Houston, Brady condujo a su equipo a remontar 25 puntos de desventaja ante los Falcons de Atlanta para levantar su quinto trofeo Vince Lombardi. Ese épico triunfo pudo haber sido el perfecto final a una carrera legendaria que ha dado como resultado suficiente consenso de que Brady es el más grande quarterback de la historia.

Sin embargo, el hombre de 40 años de edad nacido en San Mateo, California no está ni siquiera cerca de pensar en el final, ni siquiera en su legado.

“Mi motivación es ser el mejor jugador posible en cada ocasión para este equipo”, señala Brady. “Creo que habrá algún día en que tenga la oportunidad de reflexionar acerca de mi carrera. Ahora no es el momento”.

‘No lo vas a sorprender’

El momento que vive hoy Tom Brady es el de otro “Súper Domingo”, otra oportunidad de ganar el Super Bowl, de conseguir el objetivo de cada temporada y, aunque él prefiera no pensar en ello, seguir haciendo historia.

Brady no tiene “llenadera”. El quarterback de mayor edad en iniciar en un Super Bowl ha insistido en que cree que puede seguir jugando hasta los 45 años de edad. Y por la manera en la que ha actuado esta campaña resulta justo otorgarle el beneficio de la duda.

“Cuando me levanto en las mañanas me siento motivado de ir a entrenar, porque sé cómo se siente mi cuerpo. El futbol americano no es divertido cuando te duele el cuerpo”, dice Brady. “Como atletas, somos tan buenos como nuestros cuerpos nos lo permitan”.

La durabilidad de Brady en una liga como la NFL es una de las grandes historias de esta temporada.

“Primero que nada, él sabe cuidarse. La temporada de la NFL es demoledora, no sólo física, sino mentalmente”, comenta Doug Pederson, entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia, quien a su vez jugó en la NFL como quarterback entre 1991 y 2004.

Pederson sabe la clase de reto que es para su equipo tratar de detener a Brady el domingo en el Super Bowl LII.

“Es un jugador veterano al que no vas a engañar, no lo vas a sorprender. Ha visto cada tipo de defensa, cada intento de presionarlo”, agrega Pederson. “Se prepara bien, entiende el juego y es increíble verlo jugar en esta etapa de su carrera a los 40 años. ¡Cielos!, yo voy a cumplir 50 el miércoles”.

¿Puede ser detenido?

La edad no ha frenado a Tom Brady. Pero hace algunas semanas estalló una bomba cuando ESPN reportó una lucha intestina entre el gran quarterback y su entrenador Bill Belichick que, algunos estiman, podría ocasionar el final de su relación profesional y del dominio de los Patriots en la NFL.

El reporte indicó que Brady prevaleció sobre Belichick en una disputa sobre la dirección del equipo y obligó a que el mariscal suplente Jimmy Garoppolo, quien se perfilaba como su sucesor, fuera cambiado a los 49ers de San Francisco, donde rápidamente demostró su calidad al ganar los cinco juegos que comenzó.

Brady, Belichick y otros miembros de los Patriots han negado la veracidad del reporte.

Dan Shaughnessy, tal vez el periodista deportivo más influyente del área de Nueva Inglaterra como columnista del diario Boston Globe, no cree que ese choque interno los separe.

“No creo que ninguna pelea interna pueda ponerle fin a la relación Brady-Belichick”, dice el experimentado columnista.

“Posiblemente (la relación) terminará de manera natural, orgánica, cuando ellos se vuelvan más viejos y no quieran hacer lo que hacen y no puedan hacer lo que hacen. No creo que ninguno vaya a renunciar o marcharse a otro lado”.

Tom Brady saldrá el domingo a tratar de ganar su sexto Super Bowl (ningún otro quarterback de la historia tiene más de cuatro). Una cosa es segura: el mariscal amado por muchos y odiado por otros tantos será el hombre de la noche, para bien o para mal.

Otra cosa es segura: su jersey de juego no será robado en el vestidor de los Patriots. “No lo voy a soltar si ganamos; si perdemos, lo voy a tirar a la basura”.

¿Por qué es dominante a sus 40 años de edad?

Pocas personas han seguido la carrera de Brady tan de cerca como Dan Shaughnessy, destacado columnista del diario Boston Globe desde 1989, quien en entrevista enlista las razones por las que Brady continúa siendo tan dominante a su edad de 40 años.

1. “Se cuida muy bien y eso es parte de su ‘Método TB 12’ de entrenamiento físico (basado en ejercicios de flexibilidad y buena alimentación). Se ha vuelto muy elástico”.

2. “Las reglas de la NFL han cambiado para proteger al quarterback en el sentido de que no está tan expuesto al daño por los golpes”.

3. “Tiene muy buen entrenador y muy buen elenco de jugadores que lo apoyan y lo protegen de situaciones que pudieran causarle quedar fuera por lesiones”.

4. “Tiene una enorme confianza y fuerza de voluntad de ser grande por su deseo interior”.

“Todo lo anterior obra en su favor”, comenta el periodista, quien en 2016 recibió el premio J.G. Taylor Spink para ingresar al Salón de la Fama de Beisbol en Cooperstown.

Dicho lo anterior, el columnista más leído de la región de Nueva Inglaterra no espera ver a Brady llegar a los 45 años de edad uniformado en un campo de juego.

“Él ha sido afortunado. Hay una frase de que el Padre Tiempo es invencible y eventualmente derrota a cualquiera”, dice Shaughnessy. “Pienso que si alguien es capaz de hacerlo, es él, pero no contaría en que vaya a hacerlo”.